Suposta ‘rachadinha’ no gabinete do Dr Daniel será apurada por sindicância

O presidente da Câmara de Americana Thiago Brochi (sem partido) pediu a abertura de uma sindicância interna para apurar um suposto caso de “rachadinha” no gabinete do vereador Dr. Daniel (PDT).

Em outubro, áudios de conversas entre um ex-assessor e um outro que entraria no gabinete de Daniel ( que está no cargo atualmente) falando sobre o esquema de divisão de salário vazaram. O material chegou ao conhecimento de Brochi, que decidiu pela investigação.

“Supostamente esses áudios e os documentos que chegaram através do Whatsapp são denúncias gravíssimas, eu recebei no meu número particular e decidi dar andamento nas denúncias. Mas através das investigações é que vamos saber a procedência, se são verdadeiras ou não o conteúdo dessas provas”, disse Brochi ao NM.

Nos áudios, o atual assessor se dispunha em dividir salário com o ex-assessor e levaria a possibilidade até o vereador Dr Daniel.

“Eu, como presidente, tenho o dever de dar uma transparência para a população e para a imprensa”, concluiu o presidente.

O NM solicitou um posicionamento do vereador na manhã desta quarta-feira, mas ainda não recebeu resposta.

