A nova adutora instalada recentemente pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste, entre o centro de reservação e distribuição de água tratada dos bairros Amélia, São Fernando e Europa, vai ser colocada em teste e realizada a limpeza na terça-feira (8).

A ação foi programada pela equipe técnica da Autarquia no horário das 8 às 17 horas e será necessária a paralisação no sistema de bombeamento dos reservatórios, período que poderá afetar o abastecimento de água para alguns bairros da Zona leste, contudo, devido o tempo de recuperação dos reservatórios após a intervenção, o abastecimento deverá se normalizar por volta das 20 horas de terça-feira.

Os bairros são: Jardim dos Cedros, Jacyra, Turmalinas, Ferrrarezi, Santa Rosa I e II, Jardim Adélia, Monte Líbano, Jardim Brasília, Jardim Europa, Chácaras São Sebastião, Frezzarin, Parque Planalto e Vila Dainese.

A nova adutora tem um percurso de 4,5 km e integra o montante de obras de melhorias no abastecimento de água que seguem na Zona leste do município, incluindo outras novas adutoras e subadutoras, troca de redes antigas, setorizações e novos reservatórios. Investimento de mais de R$ 15 milhões em recursos próprios e convênio com o Governo Federal.

O DAE solicita a compreensão dos moradores com os possíveis transtornos momentâneos que podem ocorrer durante as intervenções e reforça a importância dessas ações que beneficiarão toda a Zona Leste. A economia de água das caixas d’água dos imóveis nesse dia é essencial para minimizar transtornos.

Os telefones para outras informações são 0800-770-3459 (ligação de fixo) e 3459-5910, atendimento todos os dias, das 6 à meia-noite. Ou por mensagens de textos para o WhatsApp: 9-9992-6848, atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.