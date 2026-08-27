O vereador Thiago Brochi (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo à prefeitura a disponibilização gratuita de aulas de ciclismo indoor (bike) em diferentes regiões do município.

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A proposta prevê que a iniciativa contemple, sempre que possível, o CCL (Centro de Cultura e Lazer), o Centro Cívico e as regiões Norte, Sul, Leste e Oeste de Americana, com o objetivo de ampliar e descentralizar o acesso da população à prática de atividades físicas.

Segundo Brochi, a oferta gratuita das aulas pode contribuir para a promoção da saúde, do condicionamento físico, da saúde cardiovascular, do controle do peso e da qualidade de vida dos moradores.

Fala Thiago Brochi

“A ideia é levar essa oportunidade para diferentes regiões da cidade, permitindo que mais pessoas tenham acesso à atividade física, inclusive aquelas que não possuem condições financeiras de frequentar academias particulares”, destaca.

A indicação sugere que as aulas sejam organizadas por meio de cronograma e horários previamente definidos, com acompanhamento de profissionais habilitados e utilização de equipamentos apropriados, respeitando a estrutura disponível e os recursos públicos.

Para Brochi, a descentralização é fundamental para evitar que os serviços esportivos fiquem concentrados em apenas uma região. “Queremos incentivar hábitos saudáveis e fazer com que o esporte e a atividade física estejam cada vez mais próximos da população, nos bairros e nos espaços públicos de Americana”, afirmou.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (1) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

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