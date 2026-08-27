A guerra do windbanner já começou em Nova Odessa. Os vereadores da cidade André Faganello e Paulo Bichof registraram que ao menos 50 materiais de seus candidatos foram atacados na noite desta quarta-feira em rotatórias e avenidas da cidade.

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Os dois fazem campanha na cidade para os deputados Barros Munhoz (estadual) e Renata Abreu (federal Podemos). Faganello disse que os dois foram para a delegacia registrar boletim de ocorrência ainda na noite desta quarta-feira.

Vídeo- Guerra winbanner em Nova Odessa

Faganello contou que foi filmado um Ford Fiesta prata que estaria coordenando os ataques para rasgar os banners de Barros e Renata.

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