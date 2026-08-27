Faleceu na madrugada desta quinta-feira (27), aos 64 anos, o delegado aposentado Gelson Aparecido de Oliveira Barreto, aos 64 anos, em Santa Bárbara d’Oeste.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Segundo familiares, Dr. Gelson passou mal na sexta-feira (21) passada, foi internado na Unimed Americana, mas não resistiu depois de quase uma semana.

Muito querido por familiares, amigos e pela comunidade, ele era casado com Cristina Barreto e deixa três filhos: Carol, Pedro e Lorena.

Os horários do velório e do sepultamento ainda não foram divulgados. Assim que as informações forem confirmadas, o Novo Momento atualizará a matéria.

Condolências à família do delegado

O Novo Momento expressa suas condolências e solidariedade à esposa, aos filhos, familiares e amigos, desejando força e conforto neste momento de dor.

Fernanda Daniel | Novo Momento

Leia Mais notícias da cidade e região