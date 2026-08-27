De 28 a 30 de agosto, Sumaré recebe o Burning Fest – Batalha de Assadores, um dos maiores festivais de churrasco do Brasil. O evento será realizado na Praça Ana Azenha Macarenko, com entrada gratuita, das 12h às 22h.

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A programação reúne grandes assadores, diferentes técnicas de preparo de carnes, incluindo fogo de chão, parrilla e Pit Smoker, além do tradicional Busão do Churrasco. O público também poderá aproveitar música ao vivo, cervejas artesanais, drinks, espaço kids e diversas opções gastronômicas.

O evento é pet friendly e tem classificação livre, sendo uma opção de lazer para toda a família durante o fim de semana.



📍 Festival gastronômico de churrasco em Sumaré

🔥 Grandes assadores e diferentes técnicas de preparo

🍖 Cortes especiais e gastronomia diversificada

🎶 Música ao vivo e entretenimento

👨‍👩‍👧‍👦 Atrações para toda a família

🐶 Evento pet friendly

🎟️ Entrada gratuita

Serviço

Burning Fest – Batalha de Assadores

📅 28 a 30 de agosto

📍 Praça Ana Azenha Macarenko – Sumaré/SP

⏰ Das 12h às 22h

🎟️ Entrada gratuita

🐶 Pet Friendly

🔞 Classificação livre

📱 Instagram: @burning.fest

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