De 28 a 30 de agosto, Sumaré recebe o Burning Fest – Batalha de Assadores, um dos maiores festivais de churrasco do Brasil. O evento será realizado na Praça Ana Azenha Macarenko, com entrada gratuita, das 12h às 22h.
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A programação reúne grandes assadores, diferentes técnicas de preparo de carnes, incluindo fogo de chão, parrilla e Pit Smoker, além do tradicional Busão do Churrasco. O público também poderá aproveitar música ao vivo, cervejas artesanais, drinks, espaço kids e diversas opções gastronômicas.
O evento é pet friendly e tem classificação livre, sendo uma opção de lazer para toda a família durante o fim de semana.
📍 Festival gastronômico de churrasco em Sumaré
🔥 Grandes assadores e diferentes técnicas de preparo
🍖 Cortes especiais e gastronomia diversificada
🎶 Música ao vivo e entretenimento
👨👩👧👦 Atrações para toda a família
🐶 Evento pet friendly
🎟️ Entrada gratuita
Serviço
Burning Fest – Batalha de Assadores
📅 28 a 30 de agosto
📍 Praça Ana Azenha Macarenko – Sumaré/SP
⏰ Das 12h às 22h
🎟️ Entrada gratuita
🐶 Pet Friendly
🔞 Classificação livre
📱 Instagram: @burning.fest
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