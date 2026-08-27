Santa Bárbara d’Oeste realizou solenidade de posse dos novos membros do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher para o biênio 2026-2028, nesta quarta-feira (26), no Museu da Água.

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Fundamentado na Lei Municipal 3.302/2011, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher é um órgão colegiado consultivo e deliberativo vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social com a finalidade básica de elaborar e propor políticas públicas em defesa e proteção da mulher.

A secretária de Desenvolvimento Social, Maria Cristina Silva, destacou os avanços nas políticas públicas voltadas às mulheres no Município.

“As conquistas são fruto da vontade política e olhar especial do prefeito Rafael Piovezan na gestão destas questões voltadas às mulheres e à atuação tão importante do Conselho da Mulher. Podemos destacar, na área da Saúde, o Centro de Referência em Saúde da Mulher, e, em Segurança, o Anjo da Guarda da Mulher.

Também os serviços de proteção e combate à violência, além de acolhimento da mulher, como a extensão da Delegacia de Defesa da Mulher com a parceria do Serviço Imaculada, Abrigo das Mulheres, Casa de Passagem para mulheres em situação de rua e enfrentamento dos agressores em parceria com a Justiça e o Município, dentre outras ações, equipamentos e serviços. Parabenizo a atuação de todas as conselheiras e desejo sucesso nesta nova gestão”, concluiu a secretária.

“Hoje ao encerrar um ciclo meu coração é de gratidão, por tudo que construímos, pelas pessoas que caminharam ao nosso lado e por contribuir a uma causa tão necessária, que envolve direitos, proteção e dignidade das mulheres. À nova gestão, desejo coragem, união, sensibilidade e esperança. Que vocês sigam fortalecendo esse conselho, sendo voz acolhimento, força e transformação”, disse a subcomandante da Guarda Civil Municipal, Juliana Aparecida Tavares da Silva Rodrigues, presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher, durante a gestão 2024-2026.

A eleição da mesa diretora para o biênio 2026-2028 será realizada na primeira reunião ordinária das novas conselheiras empossadas, no mês de setembro.

Confira abaixo a relação dos novos membros:

Conselheiros Titulares e Suplentes Representantes do Poder Público:

Secretaria de Desenvolvimento Social

Titular: Tamiris da Silva Eugênio

Suplente: Erica Fernanda Silone de Souza

Secretaria de Saúde

Titular: Juliana Maria da Silva

Suplente: Ana Luiza Spinola Nazato Pernomian

Secretaria de Educação

Titular: Christiane Laudissi D’Ávila

Suplente: Tânia Mara da Silva

Secretaria de Cultura e Turismo

Titular: Daniela Ap. Alexandre Colombo

Suplente: Daniela de Souza

Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil

Titular: Liliana Boraschi

Suplente: Joselaine da Silva Sousa

Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Titular: Patricia Isabel Benhame

Suplente: Vanessa Michelle Possobon

Conselho Municipal de Assistência Social

Titular: Helena Z. C. Ferreira Pio

Suplente: Elizabete Ap. G. S. Modenese

Conselho Comunitário de Segurança

Titular: Luciana Ap. Fonseca de Godoy

Conselheiros Titulares e Suplentes representantes da Sociedade Civil

Sindicatos Laborais

Titular: Silvana Cristina Tonhon

Entidades Religiosas

Titular: Maria Geni de Brito

Suplente: Luzia Brigida B. Andrella

Clubes de Serviços

Titular: Olga Cristina Cuppi

Suplente: Carolina Bonin Pinto

Ordem dos Advogados do Brasil – OAB

Titular: Fabiana Fernanda Fachine

Suplente: Andrezza Fernanda Carlos

Associações de Moradores

Titular: Silvania Cristina Fernandes de Aguiar

Associações de Profissionais Liberais

Titular: Simone Aparecida Almeida Borro

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