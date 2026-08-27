Santa Bárbara d’Oeste realizou solenidade de posse dos novos membros do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher para o biênio 2026-2028, nesta quarta-feira (26), no Museu da Água.
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Fundamentado na Lei Municipal 3.302/2011, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher é um órgão colegiado consultivo e deliberativo vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social com a finalidade básica de elaborar e propor políticas públicas em defesa e proteção da mulher.
A secretária de Desenvolvimento Social, Maria Cristina Silva, destacou os avanços nas políticas públicas voltadas às mulheres no Município.
“As conquistas são fruto da vontade política e olhar especial do prefeito Rafael Piovezan na gestão destas questões voltadas às mulheres e à atuação tão importante do Conselho da Mulher. Podemos destacar, na área da Saúde, o Centro de Referência em Saúde da Mulher, e, em Segurança, o Anjo da Guarda da Mulher.
Também os serviços de proteção e combate à violência, além de acolhimento da mulher, como a extensão da Delegacia de Defesa da Mulher com a parceria do Serviço Imaculada, Abrigo das Mulheres, Casa de Passagem para mulheres em situação de rua e enfrentamento dos agressores em parceria com a Justiça e o Município, dentre outras ações, equipamentos e serviços. Parabenizo a atuação de todas as conselheiras e desejo sucesso nesta nova gestão”, concluiu a secretária.
“Hoje ao encerrar um ciclo meu coração é de gratidão, por tudo que construímos, pelas pessoas que caminharam ao nosso lado e por contribuir a uma causa tão necessária, que envolve direitos, proteção e dignidade das mulheres. À nova gestão, desejo coragem, união, sensibilidade e esperança. Que vocês sigam fortalecendo esse conselho, sendo voz acolhimento, força e transformação”, disse a subcomandante da Guarda Civil Municipal, Juliana Aparecida Tavares da Silva Rodrigues, presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher, durante a gestão 2024-2026.
A eleição da mesa diretora para o biênio 2026-2028 será realizada na primeira reunião ordinária das novas conselheiras empossadas, no mês de setembro.
Confira abaixo a relação dos novos membros:
Conselheiros Titulares e Suplentes Representantes do Poder Público:
Secretaria de Desenvolvimento Social
Titular: Tamiris da Silva Eugênio
Suplente: Erica Fernanda Silone de Souza
Secretaria de Saúde
Titular: Juliana Maria da Silva
Suplente: Ana Luiza Spinola Nazato Pernomian
Secretaria de Educação
Titular: Christiane Laudissi D’Ávila
Suplente: Tânia Mara da Silva
Secretaria de Cultura e Turismo
Titular: Daniela Ap. Alexandre Colombo
Suplente: Daniela de Souza
Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil
Titular: Liliana Boraschi
Suplente: Joselaine da Silva Sousa
Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Titular: Patricia Isabel Benhame
Suplente: Vanessa Michelle Possobon
Conselho Municipal de Assistência Social
Titular: Helena Z. C. Ferreira Pio
Suplente: Elizabete Ap. G. S. Modenese
Conselho Comunitário de Segurança
Titular: Luciana Ap. Fonseca de Godoy
Conselheiros Titulares e Suplentes representantes da Sociedade Civil
Sindicatos Laborais
Titular: Silvana Cristina Tonhon
Entidades Religiosas
Titular: Maria Geni de Brito
Suplente: Luzia Brigida B. Andrella
Clubes de Serviços
Titular: Olga Cristina Cuppi
Suplente: Carolina Bonin Pinto
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB
Titular: Fabiana Fernanda Fachine
Suplente: Andrezza Fernanda Carlos
Associações de Moradores
Titular: Silvania Cristina Fernandes de Aguiar
Associações de Profissionais Liberais
Titular: Simone Aparecida Almeida Borro
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