A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, realizou 46 cirurgias de catarata nesta quarta-feira (26), no Cidade Saúde “Lucimeire Cristina Coelho Rocha”. Esse foi o primeiro dia de um mutirão promovido pela Administração Municipal.

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A ação continua na próxima segunda (31), com pacientes já agendados pela Rede Municipal de Saúde. A iniciativa é inédita no Município. Pela primeira vez, cirurgias de catarata são realizadas em um serviço próprio da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.

Os procedimentos ocorrem no Centro de Procedimentos Ambulatoriais do Cidade Saúde, complexo inaugurado pelo prefeito Rafael Piovezan no final de junho e colocado em funcionamento no mês passado. Nesta quarta, dos 50 pacientes com cirurgia agendada, 46 passaram pelo procedimento.

“O Cidade Saúde foi planejado para concentrar diferentes serviços e, com a ampliação dos procedimentos realizados no local, conseguimos aproveitar toda essa estrutura em favor da população. A cirurgia de catarata é um exemplo desse processo de expansão dos serviços especializados que estamos colocando em prática”, afirmou o secretário de Saúde, Marcus Pensuti.

Localizado no cruzamento das avenidas Santa Bárbara e Vereador Antonio Carlos de Souza (Antonio da Loja), no Jardim Alphacenter, o Cidade Saúde também está abrindo espaço para outras especialidades. O complexo já começou a realizar procedimentos de Dermatologia e, a partir de setembro, vai ampliar a oferta para outros procedimentos oftalmológicos.

Cidade Saúde Santa Bárbara

Em seu primeiro mês de funcionamento, o Cidade Saúde superou a marca de 10 mil atendimentos e procedimentos. O complexo conta com uma programação intensificada de consultas, exames e procedimentos, inclusive aos sábados, com a expectativa de ampliar o número de atendimentos, chegando a 15 mil mensais.

Foram investidos R$ 25 milhões no Cidade Saúde, integralmente com recursos próprios da Prefeitura. O complexo possui quatro pavimentos, 3,6 mil metros quadrados de área construída e 28 consultórios, reunindo em um único endereço o Centro de Especialidades, a Central de Regulação, setores da Atenção Básica, Vigilâncias em Saúde, Secretaria de Saúde e a Farmácia Municipal.

Projetado para oferecer mais conforto aos usuários e melhores condições de trabalho aos profissionais, o prédio dispõe de estrutura moderna, ambientes climatizados, iluminação natural, sistema de energia fotovoltaica e soluções voltadas à sustentabilidade e à eficiência energética. Outro diferencial é a integração com o Terminal Leste, facilitando o acesso da população por meio do transporte coletivo.

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