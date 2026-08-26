O Palmeiras abre 2 a 0 sobre o Santos no jogo de ida da Copa do Brasil na fase quartas-de-final. O jogo seguia equilibrado até o lance tido como capital ainda no primeiro terço da partida.

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Flaco Lopez abriu o placar aos 34′ do primeiro tempo. Ainda na primeira etapa, Andreas Pereira aproveitou rebote do goleiro Brazão na pequena área e fuzilou para o gol.

Mais Palmeiras e Santos

O jogo da volta acontece na próxima quarta-feira e o vencedor do confronto encara o vencedor de Vitória e Vasco.

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