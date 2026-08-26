O Paço Municipal de Americana recebe nesta quinta-feira (27), a partir das 8h, uma solenidade comemorativa pelos 151 anos de fundação do município. A celebração é aberta ao público e marca o aniversário da cidade com a presença de autoridades municipais para um momento especial de homenagem à história de Americana.

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O Paço está localizado na Avenida Brasil, 85, no Centro.

A solenidade contará com apresentação da Banda Municipal “Monsenhor Nazareno Magi”, além do anúncio das 7 Maravilhas de Americana, escolhidas por meio de concurso popular realizado durante o mês de agosto.

A iniciativa das 7 Maravilhas integra as comemorações pelos 151 anos e busca valorizar os principais pontos turísticos de Americana, fomentar o turismo local e fortalecer o orgulho dos americanenses pelo patrimônio da cidade.

“Celebrar os 151 anos de Americana é celebrar uma história construída por muitas gerações, com trabalho, dedicação e amor por esta cidade. É um momento de reconhecer tudo o que foi construído até aqui, mas também de olhar para o futuro e continuar trabalhando para que Americana avance cada vez mais. Convidamos toda a população para este momento de celebração, união e, principalmente, de orgulho pela nossa cidade”, destacou o prefeito de Americana, Chico Sardelli.

No Paço Municipal

A celebração dos 151 anos reforça a trajetória de Americana, construída ao longo de gerações, e o vínculo de sua população com a cidade e sua história.

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