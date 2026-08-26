O Grupo Gennius, controlador das redes de restaurantes Habib’s, Ragazzo e Tendall Grill, entrou em recuperação judicial.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

De acordo com reportagem da Folha de S.Paulo, o grupo declarou uma dívida de R$ 265,2 milhões. O processo será acompanhado pela consultoria KPMG.

À Folha, a assessoria de comunicação do grupo declarou que o objetivo da recuperação judicial é preservar a sustentabilidade e evolução do negócio no longo prazo.

O grupo pontuou que a crise se agravou após o período da pandemia de Covid-19, por conta do crescimento das plataformas de delivery, que afetaram as lojas físicas, bem como a alta dos juros.

Prazo pro dono do Habib’s

A partir da aceitação do pedido, o grupo tem um prazo de 60 dias para apresentar seu plano de reestruturação. Caso não cumpra, a empresa pode entrar em processo de falência.

Nos últimos dias, as redes varejistas Casas Bahia e Marabraz também entraram com pedido de recuperação judicial. Fora do varejo, a Braskem também deu início a preparação do pedido de recuperação extrajudicial.

Leia + sobre economia, emprego e mercado