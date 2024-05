Tite reúne 400 em evento no São Manoel

Pré-candidato a vereador, Ricardo Tite reuniu cerca de 400

amigos em uma feijoada em homenagem ao mês das mães no último domingo em Americana.

O evento aconteceu no dia 26 de maio no Esporte Clube São Manoel e reuniu as centenas de pessoas também para comemorar a reforma do espaço que é usado para acolher os alunos.

“O evento contou com a presença dos nossos atletas e seus familiares, dos nossos amigos do grupo da Melhor Idade do São Manoel, toda a equipe técnica do E.C.S.M., o secretário de obras, Adriano Camargo Neves, o responsável pela reforma, Juninho Ferrari, além dos parceiros e apoiadores do projeto”, disse Tite.

O Esporte Clube São Manoel oferece aulas de futebol para crianças e adolescentes de 5 a 16 anos e para adultos tem aulas de Zumba todas às quintas -feiras, às 19h30. Tudo é oferecido gratuitamente.

O objetivo do projeto é incentivar o esporte, a atividade em equipe e o convívio social.

“Eu, Ricardo Tite, como membro da equipe do E.C. S.M., tenho prazer de convidar a todos para conhecerem o projeto, o espaço que está disponível para toda população e também para curtirem nossa página no Instagram @esporteclubesaomanoel”.

