De repente 15, de repente em cana (tráfico)

Um rapaz de 15 anos foi pego de repente

por tráfico de drogas por agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste este feriado de Corpus Christi (quinta-feira).

A ocorrência foi no Conjunto Inocoop e o rapaz, apesar de ter sido detido por tráfico de drogas, foi liberado para os pais por ser menor de idade.

Com ele foram encontrados maconha (38 porções), cocaína 157 porções e dinheiro.

Leia abaixo resenha feita pela equipe da Guarda APOIO TÁTICO 04 GMs JOSÉ, VILLALON e GABRIEL

DATA: 30/05/24

HORA: 18:07

LOCAL: RUA FRANCISCO E. DE GODOY N°304, INOCOOP.

TRÁFICO DE DROGAS.

Durante patrulhamento Tático, visualizamos G.15 anos de idade sobre uma bicicleta, este que ao notar a aproximação da equipe se desvencilhou da mesmo tentando acessar o interior da residência momento em que foi abordado, submetido a busca pessoal foi localizado no bolso de sua blusa:

-3 kits de maconha (38 porções)

-R$ 90.00

Neste momento foi visualizado no corredor da residência L.A.S 24 anos portando uma mochila em sua mão, foi então verbalizado para que o mesmo soltasse a mochila momento em que se evadiu em desabalada carreira invadindo a casa do morador dos fundos sendo então abordado, submetido a busca pessoal nada de ilícito foi localizado porém próximo a cama foi localizado a referida mochila que continha em seu interior:

-1.500 embalagens vazias

-4 tabletes de maconha (2kilos)

-157 porções de cocaína.

Diante dos fatos, indivíduos conduzidos até o plantão policial com auxílio da Equipe de Apoio Tático 03, onde a autoridade após tomar conhecimento dos fatos determinou a apreensão das drogas liberando G. Para seu genitor retificando a prisão de L.A por tráfico de drogas conforte Art° 33 da lei 11.343/06 permanecendo o mesmo a disposição da Justiça.

APOIO TÁTICO 03

SUB FIRMINO

GCM SILVA

GCM ANDRADE

