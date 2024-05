A era digital em que vivemos trouxe, entre tantas mudanças no comportamento das pessoas, um crescimento na procura pela tradução de termos diversos, tornando-a uma atividade simples, imediata e acessível. Nesse contexto, a Preply, reconhecida plataforma de cursos de idiomas on-line, realizou um estudo detalhado sobre as tendências de pesquisa dos brasileiros para traduções em inglês no Google. Os resultados são curiosos e lançam luz sobre o nível de proficiência em inglês das pessoas no Brasil e o uso de mecanismos de busca para obter traduções.

Oi, bom dia e boa noite: as expressões mais procuradas são as mais básicas

De acordo com o estudo, as expressões mais pesquisadas pelos brasileiros são as mais básicas, o que demonstra o baixo conhecimento geral da língua inglesa. O termo “oi em inglês” lidera com quase 50 mil buscas mensais, seguido por “bom dia em inglês” e “boa noite em inglês”, ambos com mais de 40 mil buscas cada. Expressões coloquiais como “alfabeto” e “cores” também estão entre as 5 mais buscadas para tradução ao idioma. Essa tendência aponta para uma necessidade em saber como são palavras muito simples e comuns em inglês, refletindo um desejo por compreensão imediata de termos fáceis para se comunicar, em detrimento de conceitos mais complexos.

Domingo é o dia da semana mais buscado

Além disso, o estudo revela uma tendência interessante na busca por nomes dos dias da semana, sendo domingo o mais pesquisado, com surpreendentes 18 mil buscas por mês. Uma das suposições para o grande interesse por tal dia é o fato de que o Brasil é um país em que há predominância da religião católica, e domingo é o dia da semana mais importante para os fiéis dessa doutrina. O segundo dia mais buscado é quinta-feira, o que pode ser atribuído, em parte, à dificuldade da grafia do termo em inglês, “Thursday”, em comparação com outros dias da semana.

Maio é o mês que mais aparece nas pesquisas

Já em relação aos meses do ano, maio ganha disparado nas buscas, somando mais de 4 mil no mês. Seria por que em maio se celebra o Dia das Mães no Brasil? Ou por ser conhecido como o mês das noivas? Ou, ainda, o termo aparece na tentativa de tradução da palavra maiô? São algumas das hipóteses…

Perfil em inglês

No âmbito das redes sociais, os números revelam que muitas pessoas se interessam em buscar frases em inglês para seus perfis. Para o Instagram, por exemplo, a pesquisa apontou uma soma de cerca de 19 mil buscas. Usar expressões nesse idioma já é uma prática bem comum no meio corporativo e, ao que parece, está chegando também na vida pessoal dos brasileiros — até mesmo daqueles que não têm nenhum domínio da língua inglesa. Será que as pessoas acham que soa mais bonito se apresentar em inglês do que em português no Instagram? Pode ser uma razão!

Made in Brazil

E o que dizer das expressões que só nós brasileiros temos? Palavras como saudade e cafuné despertam a curiosidade em relação às suas traduções, já que não há termos similares em outros idiomas. Para dizê-las em inglês, é necessário explicar o sentimento ou atos em frases mais extensas. Buscas por “saudade” ou “saudades” são campeãs, chegando a uma soma maior de 15 mil.

Metodologia da pesquisa:

O levantamento foi realizado com a utilização da ferramenta Semrush, considerando o volume de pesquisa no Brasil relacionado à tradução de termos específicos para o inglês. Os dados referem-se a abril de 2024.

