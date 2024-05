O Tivoli Shopping lançou um programa de relacionamento especial para os consumidores: o ‘Tivoli Mais’. Agora, os clientes podem cadastrar suas notas fiscais no site www.tivolimais.com.br e ter acesso a uma variedade de benefícios e experiências exclusivas.

O programa já disponibiliza recompensas atrativas, como um voucher de R$100 no Coco Bambu e de R$50 na Fair Play, Bauduccino da Casa Bauducco, ‘Cartão Estacionamento’, ‘Convite 2×1 Moviecom’, ‘Ecobag Amigos do Bem’, entre outros.

Após o cadastro, os clientes podem acompanhar o extrato de pontos para verificar o saldo, realizar resgates e conferir a validade da pontuação acumulada. Além disso, as compras realizadas no dia do aniversário do cliente participante serão pontuadas em dobro.

Vale ressaltar que o site do programa foi adaptado para o formato em Libras (Língua Brasileira de Sinais), permitindo que pessoas surdas ou com deficiência auditiva possam acessar os conteúdos de forma eficiente e autônoma.

“O programa de relacionamento ‘Tivoli Mais’ foi desenvolvido com o propósito de beneficiar os nossos clientes e, além disso, contribuir com os nossos lojistas, tornando a experiência de compra ainda melhor. Esperamos que todos participem e aproveitem as vantagens que essa iniciativa proporciona”, disse Paula Funichello, coordenadora de Marketing do empreendimento.

Compre pelo WhatsApp

Além de desfrutar das opções de compras no centro comercial, os consumidores do Tivoli Shopping contam com a praticidade de adquirir seus produtos diretamente pelo WhatsApp (19) 98113-4188, com a opção de retirar na loja ou receber em casa.

Sobre o Tivoli Shopping

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é administrado pela AD Shopping. O empreendimento conta com 145 operações, distribuídas em um único piso, entre elas âncoras, semi âncoras e megalojas (destaque para Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Casas Bahia, Kalunga, Zanini, Danny Cosméticos, Lojas União, Cobasi, Centauro e Vivara); uma ampla praça de alimentação (com KFC, Montana Grill, Pizza Hut entre outros) e restaurantes como Outback, Coco Bambu e Estação Valentina; o Moviecom Cinemas, com quatro salas de exibição; e a Elite Academia, com 1.106 m².

O Tivoli Shopping possui o Certificado Internacional REC Standard (I-REC), que reconhece que 100% da energia consumida pelo shopping é proveniente de fontes renováveis, como a eólica, e demonstra a conduta sustentável para a contribuição da redução de emissão de gases de efeito estufa, além de ter equivalência aos créditos de carbono.