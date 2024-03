No mundo dos negócios, milhares de empresários consagrados dedicaram anos exclusivamente ao trabalho. Após certo tempo, surge a saudade da juventude, levando muitos, homens e mulheres, a buscar relacionamentos mais leves e práticos para que possam mostrar toda sua generosidade, característica que mais se destaca nessas pessoas. É o que explica o especialista em relacionamentos do MeuPatrocínio, Caio Bittencourt: “Essas pessoas são donas de patrimônios que levaram muito tempo para construir. Na vida pessoal, muitos estavam presos em relações desgastadas, então é natural que passem a buscar por algo mais prático. Sejam homens ou mulheres, a experiência de vida faz todo mundo querer mais simplicidade e praticidade”, explicou. Em um ranking divulgado pela revista Forbes de “Bilionários Brasileiros”, é possível identificar algumas dessas pessoas que estão no topo: 1- Vicky Safra e família – R$ 87,8 bilhões A viúva do banqueiro Joseph Safra herdou cerca de metade da fortuna atribuída ao empresário. Nascida na Grécia, mudou-se com a família para o Brasil, onde hoje lidera a Vicky and Joseph Safra Philanthropic Foundation. 2 – Eduardo Luiz Saverin – R$ 83,5 bilhões A fortuna do empresário Eduardo Luiz Saverin, vice do ranking, é estimada em R$ 83,5 bilhões. O cofundador do Facebook se tornou a segunda pessoa mais rica do país em meados de junho, quando ganhou o equivalente a R$ 4,3 bilhões em uma semana, por causa da valorização das ações da Meta. 3 – Jorge Paulo Lemann e família – R$ 74,9 bilhões Lemann ocupou o topo da lista de bilionários em 2022 e outras seis vezes. A crise da Americanas, empresa que compõe seu portfólio, não afetou o patrimônio do empresário. 4 – Marcel Herrmann Telles – R$ 50,4 bilhões Telles é sócio de Lemann na 3G Capital e em outros empreendimentos. Por meio da Innova Capital, o empresário também é acionista da ClearSale, que fez o IPO (oferta inicial de ações) em julho de 2021. 5 – Carlos Alberto da Veiga Sicupira e família – R$ 41,3 bilhões Carlos Alberto Sicupira também é sócio da 3G Capital e, inclusive, presidiu o Conselho de Administração da Americanas. De acordo com a Forbes, ele perdeu dinheiro também em outros investimentos, mas sua participação na AB Inbev manteve seu patrimônio no patamar multibilionário. Quando falamos de relacionamentos Sugar, encontramos milhares de indivíduos com esses perfis: homens, propensos a serem Sugar Daddies e mulheres, a serem Sugar Mommies. São pessoas bem-sucedidas e experientes, em busca de uma relação leve e descontraída com alguém mais jovem, carinhosamente chamada de Sugar Baby. Pela falta de tempo e desafios de vida, muitos deles estiveram, ao longo de anos, envolvidos em relações convencionais e agora optam pela descomplicação e transparência.