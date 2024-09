A lista 2 do Top20 do time ex-prefeito e candidato em Nova Odessa Bill Vieira de Souza (PL) tem um irmão ‘poderoso’, um ex-vereador, líder do Tarcísio e as duas primeias mulheres.

Íris do Pão está no time do Republicanos como Cocato e tem se destacado e chamado a atenção das lideranças do partido do governador.

Fecha a lista a professora Alexandra Menale, que vem candidata pelo PL e tem feito trabalho forte nas redes sociais.

