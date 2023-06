Tráfico cai pra PM em Santa Bárbara; 3 bairros

Tráfico de drogas. A Polícia Militar fez diversas apreensões de drogas em bairros de Santa Bárbara d’Oeste nos últimos dias. No Parque Zabani, um servente de 18 anos foi indiciado.

A equipe estava em patrulhamento, momento em que foi visualizado o indiciado colocando algo sobre o telhado da residência e, ao perceber a presença policial, tentou deixar o local, sendo de pronto abordado. Submetido à busca pessoal, foi localizado R$80,00 reais em notas diversas e um aparelho celular Motorola. Foi encontrado também um maço de cigarros e em seu interior, 6 ependorfs de cocaína. O indiciado foi conduzido até o 2° Distrito Policial, onde após o registro dos fatos, foi liberado.

Já no Centro da cidade, um comerciante de 34 anos foi preso. Equipe em patrulhamento abordou um veículo e, no momento da abordagem, o condutor encostou o veículo próximo à guia e jogou um objeto pela janela, sendo este apanhado pela equipe. Em seguida, acelerou o veículo e saiu em alta velocidade, sendo acompanhado por diversas vias. Ao realizar a busca pessoal e veicular, foram encontrados 7 envólucros de cocaína e posterior, em sua residência, mais 43 porções de cocaína. Diante dos fatos, o indiciado foi apresentado no Plantão Policial onde permaneceu preso.

Por fim, no bairro Cidade Nova, um menor de idade, ajudante de costura, foi entregue à sua genitora após ser apreendido com drogas. A equipe, em posse de informações que teria um indivíduo de cor branca, trajando blusa cinza e bermuda jeans, estaria fazendo tráfico de drogas. Momento que foi avistado o sindicado que, ao perceber a presença policial, começou a aumentar os passos. Realizada a abordagem, foram localizadas, duas porções de maconha e uma de cocaína, mais a quantia de R$93,00 ( noventa e três reais), em notas de 50, 20, 5 e 2. O sindicado, foi conduzido até o Plantão Policial, juntamente com sua genitora, onde após registro dos fatos foram liberados.

