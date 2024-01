No universo da psique humana, o Transtorno de Personalidade Narcisista (TPN) emerge como um labirinto de grandiosidade superficial e um vazio interior. Ora busca incessantemente por validação, ora esconde sua teia de ansiedades e relações fragilizadas.

Nesta matéria, conheceremos os corredores da mente narcisista, guiados pela especialista em Psicologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), professora Ana Lucia Pandini, para desvendar as causas, características e caminhos de tratamento desse transtorno.

De acordo com Pandini, a formação do TPN muitas vezes encontra suas raízes em uma infância marcada pela negligência afetiva, ataques invejosos, falta de limites e a ausência de construção da empatia. Ela destaca que o desenvolvimento do TPN pode ser promovido pela dificuldade da família em reconhecer as necessidades afetivas da criança.

“A persona narcisista se tece com fios de grandiosidade e superioridade. A pessoa com TPN se vê como especial e digna de privilégios, enquanto a falta de empatia e a tendência à crueldade permeiam suas relações. Exploração do outro, exagero nas realizações pessoais e dificuldade extrema em aceitar críticas são sinais marcantes desse transtorno”, enfatiza a especialista.

A psicóloga explica que o vazio interior da pessoa com TPN se manifesta em sintomas como ansiedade, depressão e tendências paranoides. Isso ocorre graças a constante sensação de ser alvo de inveja e a falta de objetos bons em seu mundo interno contribuem para uma experiência emocional marcada por ódio, raiva e exigências esmagadoras.

Um ponto crucial para o especialista realizar o diagnóstico TPN é a evidência de frustrações, percebidas como abandono parental, rompimentos amorosos ou obstáculos profissionais. Com isso, a mente do narcisista acaba por se afundar na falta de autoestima, e numa busca desesperada por identidade. Segundo Pandini, geralmente são esses os motivos que levam o narcisista a procurar acompanhamento psicológico, seguido do desafio de manter a consistência ao tratamento.

“São pacientes que tem dificuldade em permanecer em terapia, pois o temor de entrar em contato com suas feridas emocionais e fragilidades é intenso. Contudo, ao se responsabilizarem por seu tratamento, poderão desenvolver sua capacidade de elaboração dos conflitos, e até construir uma personalidade mais madura”, reflete Ana Lucia Pandini.

Já em relação ao comportamento profissional, as pessoas com transtorno narcisista podem ter sucesso, uma vez que podem se “vender” muito bem, até de maneira exagerada. Contudo, Pandini explica que o TPN pode se tornar antissocial ou ter dificuldades nos relacionamentos interpessoais inclusive no mundo do trabalho. Desse modo, é possível que ocorram prejuízos no desenvolvimento da carreira.

É importante compreender não apenas os sintomas evidentes, mas também os anseios profundos desses indivíduos. A busca por equilíbrio entre a grandiosidade e o vazio interior se torna um caminho desafiador, mas não impossível, na construção de uma psique mais saudável e autêntica.

Sobre a Universidade Presbiteriana Mackenzie

A Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) foi eleita como a melhor instituição de educação privada do Estado de São Paulo em 2023, de acordo com o Ranking Universitário Folha 2023 (RUF). Segundo o ranking QS Latin America & The Caribbean Ranking, o Guia da Faculdade Quero Educação e Estadão, é também reconhecida entre as melhores instituições de ensino da América do Sul. Com mais de 70 anos, a UPM possui três campi no estado de São Paulo, em Higienópolis, Alphaville e Campinas. Os cursos oferecidos pela UPM contemplam Graduação, Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado, Extensão, EaD, Cursos In Company e Centro de Línguas Estrangeiras.