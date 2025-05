A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), vai interditar, a partir desta quarta-feira (28), o trecho da Avenida Gioconda Cibin entre os cruzamentos com as ruas Albina Basseto e Maria Zandoná Rubinato, no sentido bairro/centro.

A interdição será necessária para que a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) execute a regularização de um sarjetão no local. Os trabalhos vão incluir o nivelamento do solo e a construção de um novo sarjetão, a fim de melhorar o escoamento das águas pluviais e evitar acidentes.

A previsão é que o serviço seja concluído em oito dias e que o trecho seja liberado no dia 5 de junho (quinta-feira). O local estará devidamente sinalizado pela equipe da Utransv. A orientação aos motoristas é que utilizem as ruas Albina Basseto ou Áurea Possenti como rotas alternativas.