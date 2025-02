Trepa-trepa forte candidato a ser o hit do carnaval

Em uma participação num podcast apresentado por Flávia Alessandra, a atriz Heloisa Perissé ficou envergonhada diante da própria filha Luisa após a herdeira cantar a música de putaria.

A diva já tá cantando o seu famoso “Trap do Trepa Trepa” com ninguém menos que Dennis DJ. E ela arrasou demais, viu? Já tem até gente dizendo que esse vai ser o hit do Carnaval.

Um DJ chamado Corth já criou até um remix para o Trap de Luiza Perissé.

Rainha da Rosas de Ouro, usa coroa de R$ 12 mil em ensaio e dispensa salto para sambar

Ana Beatriz Godoi, rainha de bateria da Rosas de Ouro, usou um look 100% dourado para o último ensaio na quadra da escola na madrugada de hoje. Com uma coroa cravejada de cristais no valor de R$ 12 mil, ela colocou o corpão para jogo e dispensou o salto alto para sambar com a comunidade.

Nas redes sociais, Ana Beatriz ganhou elogios não só pelo look rico nos detalhes, com direito a pedras e cristais autênticos, mas também pela simplicidade durante o esquenta. “A rainha do povo”, escreveu uma fã. “Descalça é gente como a gente”, brincou outra.

De fato, a rainha é cria da Freguesia do Ó, bairro da Rosas de Ouro. Ana Beatriz se criou na quadra da escola e antes de receber a coroa passou por vários setores. Em 2002 e 2003, ocupou o cargo de rainha da agremiação, hoje extinto. Depois passou por outras agremiações.

No passado, ela falou sobre a emoção de voltar à frente da bateria na escola da sua infância. “A minha história com a Rosas é antiga, é de amor. Cresci ouvindo de casa a bateria da escola, era emoção pura. Hoje tenho a honra de estar nesse posto. É um sonho de criança. Não penso em me aposentar (risos), ainda quero curtir muitos Carnavais. E esse será especial, com uma fantasia inédita mesmo”.

