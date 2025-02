O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana concluiu, no fim da tarde desta sexta-feira (21), a intervenção realizada na adutora localizada na Rua Fernando de Camargo, região central da cidade, e retomou o bombeamento para o reservatório da Vila Santa Catarina (CR-3). Com isso, os bairros afetados com a instabilidade no abastecimento começarão a receber água nas próximas horas. O trânsito também já foi liberado na via.

Os bairros Vila Galo, Nova Americana, Conserva, Vila Biasi, Jardim São Paulo, Jardim São Pedro, Cidade Jardim, Mathiensen, Jardim dos Lírios, Parque Novo Mundo, Terramérica, Parque Universitário, Jardim Brasília, Jardim São José e adjacências e Cordenonsi terão o abastecimento normalizado.

Mais notícias da cidade e região

A autarquia também concluiu nesta sexta-feira a substituição de uma das bombas da ETA (Estação de Tratamento de Água), responsável pelo abastecimento de várias regiões da cidade.

DAE de Americana finaliza 1.088 serviços de manutenção em sete dias

O Departamento finalizou, entre 14 e 20 de fevereiro, 1.088 ordens de serviço, segundo balanço semanal da autarquia divulgado nesta sexta-feira (21).

As equipes executaram diversas manutenções, como reparos nas redes de água e esgoto, novas ligações, reparo em pavimento asfáltico, mudança de cavaletes, substituição de hidrômetro, entre outras.

As solicitações ao DAE podem ser feitas pelo telefone 0800-012-3737, das 6h à 0h (diariamente), WhatsApp (19) 98100-4714, das 8h às 22h, e pelo site www.daeamericana.sp.gov.br, clicando em “Protocolos Digitais”.

“Existe um cronograma de ordens de serviço com as demandas do cidadão, as quais são distribuídas às equipes com a maior agilidade possível. Estamos à disposição da população para resolver as questões que chegam ao DAE”, diz o superintendente do DAE, Marcos Morelli.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP