O calendário de debates presidenciais do segundo turno das Eleições 2026 entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) conta com três confrontos programados, após o cancelamento do primeiro encontro previsto.
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A emissora Record cancelou o debate que ocorreria no dia 11 de outubro alegando incompatibilidade de agendas. Diante disso, o cronograma atualizado segue com as seguintes datas e emissoras:
Calendário de Debates do 2º Turno
|Data
|Organizador / Emissora
|Horário e Detalhes
|Transmissão / Plataformas
|15 de outubro
(Quinta-feira)
|Pool “O Momento da Decisão”
(SBT, CNN Brasil, RedeTV!, Veja, Metrópoles, etc.)
|Consulte as emissoras organizadoras para verificar o horário.
|SBT, CNN Brasil, canais digitais do pool.
|18 de outubro
(Domingo)
|Band
(em parceria com Estadão e TV Cultura)
|Consulte a emissora para verificar o horário.
|Band TV, BandNews TV, Rádios Bandeirantes e BandNews FM, e YouTube.
|23 de outubro
(Sexta-feira)
|TV Globo
|Mediação de César Tralli; consulte a emissora para verificar o horário.
|TV Globo, GloboNews, g1 e Globoplay.
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