O calendário de debates presidenciais do segundo turno das Eleições 2026 entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) conta com três confrontos programados, após o cancelamento do primeiro encontro previsto.

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A emissora Record cancelou o debate que ocorreria no dia 11 de outubro alegando incompatibilidade de agendas. Diante disso, o cronograma atualizado segue com as seguintes datas e emissoras:

Debates

Calendário de Debates do 2º Turno

Data Organizador / Emissora Horário e Detalhes Transmissão / Plataformas
15 de outubro
(Quinta-feira)		 Pool “O Momento da Decisão”
(SBT, CNN Brasil, RedeTV!, Veja, Metrópoles, etc.)		 Consulte as emissoras organizadoras para verificar o horário. SBT, CNN Brasil, canais digitais do pool.
18 de outubro
(Domingo)		 Band
(em parceria com Estadão e TV Cultura)		 Consulte a emissora para verificar o horário.

 Band TV, BandNews TV, Rádios Bandeirantes e BandNews FM, e YouTube.
23 de outubro
(Sexta-feira)		 TV Globo Mediação de César Tralli; consulte a emissora para verificar o horário. TV Globo, GloboNews, g1 e Globoplay.

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