Tava na muvuca da av Brasil e devia pra Justiça; deu cana

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Indivíduo informou ter retirado a tornozeleira eletrônica e não retornado ao sistema prisional; ele foi encaminhado à delegacia e recolhido ao sistema penitenciário

A Guarda Municipal de Americana (GAMA) capturou um homem procurado pela Justiça na madrugada de domingo (11), durante uma ocorrência de perturbação do sossego em um posto de combustíveis localizado na Avenida Brasil, no bairro Frezarin.

Por volta das 5h14, equipes da Operacional Bravo foram acionadas pelo Centro de Segurança e Inteligência (CSI) para atender a uma solicitação relacionada à concentração de pessoas e veículos com som em volume excessivo no estabelecimento.

Ao chegarem ao local, os agentes constataram a presença de diversas pessoas e veículos. Com a aproximação das equipes, parte dos frequentadores se dispersou.

Durante a ocorrência, uma pessoa forneceu informações sobre um indivíduo que, segundo o relato, teria recebido o benefício da saída temporária do sistema prisional, mas não retornado na data prevista.

Com base nas características informadas, os guardas localizaram e abordaram o homem. Durante a entrevista, ele declarou ter retirado a tornozeleira eletrônica e não ter retornado ao sistema prisional.

Diante dos fatos, o indivíduo foi detido e conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial. Após os procedimentos legais, foi determinado o recolhimento do homem ao sistema prisional

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