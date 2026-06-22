Ocorrências registradas pela Polícia Militar no fim de semana resultaram nas prisões em Sumaré e Hortolândia; motorista sem habilitação fugiu após atropelar motociclista e acabou detido

O 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) registrou três ocorrências de destaque entre sexta-feira (19) e sábado (20) nas cidades de Sumaré e Hortolândia. As ações terminaram com três homens presos por lesão corporal no trânsito com fuga do local do acidente, violência doméstica e tráfico de drogas.

A primeira ocorrência aconteceu na tarde de sexta-feira (19), em Sumaré. Durante deslocamento pela Estrada Municipal Mineko Ito, policiais militares visualizaram um veículo trafegando em alta velocidade quando o motorista colidiu contra uma motocicleta e fugiu sem prestar socorro à vítima.

Após breve acompanhamento, os policiais conseguiram abordar o automóvel. Durante a fiscalização, foi constatado que o condutor, de 47 anos, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico, apresentando apenas escoriações. A motocicleta sofreu danos materiais em razão da colisão.

O veículo foi recolhido e o motorista conduzido ao Plantão Policial de Sumaré, onde teve a prisão determinada pelos crimes de fuga do local do acidente e lesão corporal na condução de veículo automotor. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

Já na manhã de sábado (20), outra equipe da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica no Jardim João Paulo, em Sumaré.

Segundo relato da vítima, de 28 anos, ela foi agredida pelo companheiro, de 31 anos, com um soco no rosto. A mulher afirmou ainda que o agressor arremessou objetos em sua direção e a impediu de deixar a residência, trancando a porta e escondendo as chaves do imóvel.

As partes foram encaminhadas ao Plantão Policial de Sumaré, onde o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.

Também na manhã de sábado, em Hortolândia, policiais realizavam patrulhamento pelo Jardim Amanda quando observaram um homem em atitude suspeita carregando um objeto branco. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito acelerou o passo e dispensou o objeto sob um veículo estacionado.

Durante a averiguação, os policiais localizaram 111 eppendorfs de cocaína, totalizando 138 gramas da droga. O homem, de 28 anos, foi conduzido ao Plantão Policial, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas.

Com as três ocorrências, o 48º BPM/I encerrou o período com três prisões em flagrante por crimes distintos, reforçando as ações de combate à criminalidade e atendimento de ocorrências em Sumaré e Hortolândia.