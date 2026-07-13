Ações da Polícia Militar em Hortolândia e Sumaré também resultaram em prisão por violência doméstica e apreensão de drogas durante o fim de semana

Foram três presos- Equipes do 48º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) realizaram uma série de ocorrências entre sexta-feira (10) e domingo (12) em Hortolândia e Sumaré, com prisões por tráfico de drogas, violência doméstica e cumprimento de mandado de prisão, além da apreensão de um adolescente por ato infracional análogo ao tráfico de entorpecentes.

Homem é preso por agredir companheira

Na noite de sexta-feira (10), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua Domingos Conrado, no Jardim Bom Retiro, em Sumaré.

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A vítima, de 41 anos, relatou que foi agredida com socos e golpes pelo corpo durante uma discussão. O suspeito, de 32 anos, afirmou aos policiais que apenas havia se defendido. No entanto, a equipe constatou que a mulher apresentava hematomas nos braços e em outras partes do corpo.

Após atendimento médico, ambos foram encaminhados à unidade policial. A autoridade de plantão ratificou a prisão em flagrante do agressor, que permaneceu à disposição da Justiça.

Adolescente é apreendido com drogas em Sumaré

Na tarde de sábado (11), durante patrulhamento voltado ao combate ao tráfico de drogas no Residencial Parque Pavan, em Sumaré, policiais visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita nos fundos de um condomínio.

Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos tentaram fugir. Um adolescente de 17 anos foi alcançado e abordado.

Com ele, os policiais apreenderam R$ 258 em dinheiro, 28 gramas de cocaína, 16 gramas de crack, 36 gramas de dry e 78 gramas de maconha.

O menor foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e permaneceu à disposição da Justiça.

Dois homens são presos por tráfico em Hortolândia

Ainda durante o fim de semana, duas ocorrências distintas de tráfico de drogas terminaram com prisões em Hortolândia.

Na manhã de domingo (12), no Residencial Recanto do Sol, um homem de 19 anos tentou fugir ao perceber a aproximação da Polícia Militar após denúncia de comercialização de drogas. Com ele foram encontradas 32 porções de cocaína — duas nas mãos e outras 30 escondidas nas meias — além de R$ 40 em dinheiro. O suspeito confessou que realizava o tráfico e permaneceu preso.

Também na manhã de domingo, no Jardim Amanda, outro homem, de 25 anos, foi flagrado arremessando dois pacotes para o quintal de uma residência em um ponto conhecido pelo comércio de drogas.

Durante a abordagem, os policiais encontraram R$ 84,50 em espécie. No quintal foram localizados 24 microtubos de cocaína e oito porções de crack. O suspeito confessou o tráfico e teve a prisão em flagrante ratificada pela autoridade policial.

Agressor é preso e PM descobre mandado de prisão

Ainda no domingo (12), no Jardim Conceição, em Sumaré, a Polícia Militar foi acionada por moradores que denunciaram uma agressão contra uma mulher.

Segundo a vítima, de 22 anos, ela foi agredida com socos na cabeça pelo ex-companheiro, de 30 anos, na presença dos dois filhos do casal.

O homem foi localizado nas proximidades e, durante consulta aos sistemas policiais, os militares constataram que ele também era procurado pela Justiça por um mandado de prisão pelo crime de lesão corporal.

A vítima foi encaminhada para atendimento médico, enquanto o agressor foi levado à delegacia, permanecendo preso à disposição da Justiça.