Ocorrências do fim de semana também resultaram na apreensão de arma de fogo durante atendimento a denúncia de violência doméstica e na prisão de um homem por agressões e ameaças contra esposa e cunhada

O 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior (19º BPM/I) atendeu a diversas ocorrências em Americana entre os dias 9 e 12 de julho, com destaque para a apreensão de um adolescente por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, além de dois casos de violência doméstica, um deles envolvendo a apreensão de uma arma de fogo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A principal ocorrência foi registrada na manhã de sexta-feira (11), nas imediações da Adega Solimões, na Rua Solimões. Após denúncia anônima sobre a comercialização de entorpecentes, equipes da Polícia Militar abordaram um usuário que confessou ter adquirido drogas no estabelecimento.

Durante as diligências, os policiais localizaram um adolescente, já conhecido das equipes por envolvimento anterior em ato infracional semelhante, no interior de um veículo por aplicativo. Com ele foram encontrados R$ 639,50 em dinheiro, uma balança de precisão, um celular e uma chave.

A investigação levou os policiais até a adega, onde foram apreendidas porções de maconha e cocaína prontas para a venda, além de grande quantidade de drogas destinadas ao fracionamento, balanças de precisão, embalagens, máquina de cartão, anotações da contabilidade do tráfico e câmeras utilizadas para monitorar a movimentação do local.

O adolescente foi conduzido à Central de Polícia Judiciária e permaneceu à disposição da Vara da Infância e da Juventude.

Arma apreendida em ocorrência de violência doméstica Americana

Na noite de quinta-feira (9), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua das Margaridas.

A vítima relatou que estava em processo de divórcio e compareceu à residência do ex-companheiro para retirar seus pertences quando teve início uma discussão, marcada por ofensas e agressões psicológicas. Ela informou ainda que o homem era CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador) e mantinha uma arma de fogo no imóvel.

Durante a vistoria, os policiais apreenderam uma pistola Taurus calibre 9 mm, três carregadores e 40 munições. O armamento foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde a autoridade policial determinou sua apreensão. Após o registro da ocorrência, as partes foram liberadas.

Homem é preso após agredir esposa e cunhada

Já na noite de sábado (12), outra ocorrência de violência doméstica terminou com um homem de 30 anos preso na Rua das Dracenas.

Segundo a Polícia Militar, a esposa do suspeito relatou sofrer agressões frequentes e informou que, após retornar para casa sob efeito de álcool e drogas, o companheiro quebrou uma televisão e dois celulares, além de tentar agredi-la.

A cunhada da vítima afirmou que também foi agredida ao tentar defendê-la, recebendo socos no rosto.

O suspeito foi encontrado no quintal da residência bastante alterado e fazendo ameaças contra a esposa e familiares. Após receber atendimento médico por um ferimento na mão, ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária.

A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de violência doméstica e ameaça. O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.