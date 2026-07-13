Um ano após o crime que chocou a região e o país, manifestação foi realizada por familiares e amigos na Lagoa do Jardim Amanda; em memória da jovem assassinada e pedido por Justiça

A Lagoa do Jardim Amanda foi palco, neste domingo (12), de um ato de homenagem em memória da adolescente Nicolly Pogere, assassinada em 2025, aos 15 anos, na cidade de Hortolândia. A manifestação foi realizada pela família e amigos no mesmo local onde, um ano atrás, o corpo da jovem foi encontrado. A mobilização busca manter viva a memória da adolescente e reforçar o pedido por justiça.

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A mãe de Nicolly, Priscila (Pit) Magrin, busca justiça desde que ocorreu o brutal feminicídio de sua filha. A menina foi morta no dia 14 de julho de 2025 e encontrada desmembrada no dia 18 no parque de Hortolândia. Os autores do crime, que confessaram a autoria à Polícia Civil, foram o então namorado da jovem, de 17 anos, e uma garota de 14, com quem ele também se relacionava.

Devido à limitação de 3 anos de internação para menores infratores no Brasil, a mãe tem clamado por mudanças na legislação – a chamada “Lei Nicolly Pogere” – para punições mais severas a adolescentes envolvidos em crimes hediondos e com requintes de crueldade. Neste caso, a vítima foi morta a facadas e teve o corpo esquartejado. A sugestão encaminhada pela mãe da jovem está em tramitação no Senado Federal.

Mobiliza

O ato mobilizou moradores de diversas cidades e a família pediu que os participantes usassem roupas brancas e, se possível, levassem cartazes e balões da mesma cor, como símbolo de paz e justiça. A Polícia Civil retomou as investigações após novas informações apontarem a possível participação de um adulto no crime e também são apuradas ameaças feitas à família da vítima pela internet.

“É uma homenagem para a minha filha, mas também uma manifestação por outras vidas. A gente tem muito o que lutar e precisa estar erguendo a nossa voz”, ressaltou Pit Magrin. A mãe tem transformado o luto em luta e, ao mesmo tempo, viveu um novo amor: Dominik. A nova gravidez foi descoberta logo após a perda de Nicolly, em um momento de grande consternação. E há pouco tempo a filha nasceu, trazendo nova alegria em sua vida.

“A Dominik é uma luz na nossa vida, um amor grandioso. Assim como é pela Nicolly, assim como é pelo Apolo. Eu sou mãe de três e os amo. Cada um é único e vou lutar por cada um deles o que precisar ser lutado”, destacou. “Eu luto pela minha filha Nicolly, uma menina que perdeu a vida brutalmente. Agora também pela Dominick, pra que ela e ninguém não precise passar por esse horror. E também para que meu filho Apolo não se torne um agressor, não se torne um homem violento, e sim um bom homem de caráter, que respeite a vida das mulheres e das meninas”, conclui.