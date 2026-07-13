Após Jets- A influenciadora digital Thaís Moura, de 31 anos, faleceu na madrugada deste domingo (12) após se envolver em um grave acidente de motocicleta na Via Sérgio Braga, em Volta Redonda (RJ). Conhecida por dividir sua rotina nas redes sociais, ela contava com mais de 63 mil seguidores no Instagram e teve sua morte lamentada por familiares, amigos e fãs.

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Segundo informações oficiais, Thaís ocupava a garupa de uma moto conduzida por um jovem de 22 anos. Ambos receberam atendimento inicial no local e foram encaminhados ao Hospital São João Batista.

Devido à gravidade das lesões, a influenciadora não resistiu e morreu na unidade de saúde, enquanto o piloto permanece internado sob cuidados médicos. A Polícia Militar informou que, ao chegar ao local, já havia alteração na cena do acidente, o que dificultou o trabalho inicial dos agentes. A colisão segue em apuração pelas autoridades locais.

Influenciadora digital tinha postado pouco antes

Pouco antes do episódio, Thaís havia compartilhado em seu perfil registros de uma festa julina, atividade cultural tradicional nesta época do ano. Em uma das últimas postagens, ela exibiu na tela do celular a mensagem: “Hoje alguém vai chorar”. Após o anúncio do falecimento, internautas notaram a coincidência e comentaram com pesar a frase, que ganhou repercussão entre os seguidores.

A notícia da morte gerou uma onda de solidariedade nas redes sociais. Amigos, admiradores e internautas manifestaram apoio aos familiares, em especial aos filhos de Thaís, e prestaram homenagens. Muitas pessoas recordaram a presença calorosa da influenciadora e expressaram condolências pelas perdas e pelos momentos ainda por vir.