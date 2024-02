TSE lista vantagens da urna eletrônica: fim da fraude

TSE Começando o domingo com curiosidades

Conheça alguns tipos de fraudes já extintos, graças à introdução da urna eletrônica na democracia brasileira.

Uma pessoa colocava um papel em branco na urna e levava a cédula em branco recebida para quem organizava a fraude poder preencher com a candidatura de seu interesse e, depois, entregar para eleitora ou eleitor que iria depositar na urna. Esse ciclo se repetia várias vezes.

Já no voto estoque, as cédulas eram retiradas de um estoque de segurança, preenchidas e inseridas nas urnas.

Quem vê o uso da biometria hoje nem pode imaginar como era comum uma pessoa votar no lugar de outra quando o voto era em papel. Bastava apenas um documento falso.

