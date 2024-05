A Uber defende que todos tenham o direito de ir e vir da maneira que quiserem e em um ambiente seguro. Em linha com esse propósito e visando melhorar a experiência do usuário, um novo recurso chega para facilitar as configurações de segurança. Com o Preferências de Segurança, é possível ajustar uma combinação de ferramentas de maneira personalizada e programá-las para serem ativadas de acordo com a necessidade.

Seja de manhã, tarde ou noite, as tecnologias desenvolvidas pela plataforma buscam prevenir situações indesejadas. A partir desta semana, as funções de compartilhamento de localização, confirmação da viagem por código, checagem de parada e gravação de áudio podem ser ativadas previamente.

A tecnologia começa a ficar disponível para todos os dispositivos e pode ser uma opção, principalmente, para viagens noturnas ou em momentos de lazer. O novo recurso permite ativar as configurações de segurança automaticamente entre 21h e 5h, a menos de 50m de bares ou aos fins de semana (sexta a domingo). A ativação também pode ser solicitada para todas as viagens.

“Nossas ferramentas de segurança estão disponíveis para todas e todos a qualquer hora do dia. Mas sabemos que, especialmente no período noturno, ao se deslocar após consumir bebida alcoólica, por exemplo, fatores externos podem nos distrair. Para essas ocasiões, o ‘Preferências de Segurança’ adiciona uma camada extra e personalizada para maior tranquilidade durante as viagens”, explica Mariana Esteves, gerente de produto do Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Uber instalado em São Paulo.

A Uber também conta com outras inúmeras ferramentas que atuam antes, durante e depois das viagens para torná-las cada vez mais seguras.

Configurando o Preferências de Segurança

Para acessar:

No aplicativo da Uber, toque em “Conta”, “Configurações” e “Preferências de Segurança”;

Também é possível acessar o recurso enquanto estiver em viagens com a plataforma, tocando no escudo azul do aplicativo e em “Configurações”.

Para configurar:

Selecione as opções que deseja incluir no conjunto de ferramentas do Preferências de Segurança: U-Ajuda : identifica paradas inesperadas ou longas. Se um evento desse tipo for detectado, o próprio sistema pode iniciar automaticamente uma checagem ao enviar uma mensagem para o motorista parceiro e o usuário direcionando-os às ferramentas de segurança do aplicativo. U-Código : senha de quatro dígitos, criada pelo app para cada viagem, que deve ser dita ao motorista para que ele consiga iniciar a viagem no aplicativo, confirmando que os dois estão na viagem correta. U-Áudio : motoristas parceiros e usuários podem utilizar o próprio aplicativo para gravar o áudio da viagem. O conteúdo pode ser enviado para a Uber de forma criptografada e, em caso de necessidade, utilizado para investigações ou compartilhado com autoridades, na forma da lei. U-Acompanha : tanto motoristas parceiros quanto usuários podem compartilhar a viagem em tempo real com quem desejarem. A ferramenta é acionada por meio da Central de Segurança, identificada por um escudo sobre o mapa da viagem no aplicativo. Além disso, os usuários também podem cadastrar Contatos de Confiança para compartilhamento automático durante cada viagem.