Vereador vai atrás de deputado de Piracicaba para pedir verbas

O vereador Juca Bortolucci visitou recentemente o escritório político do deputado estadual Helinho Zanatta, em Piracicaba, para entregar ofícios solicitando recursos para o Hospital Santa Bárbara e para a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santa Bárbara). O vereador recebeu, nesta semana, representantes das entidades que entregaram ofícios pedindo ajuda para intermediar a aquisição de emendas parlamentares.

Leia + sobre política regional

Juca foi recebido pelo chefe de gabinete Francisco Duarte, que se comprometeu a encaminhar as demandas para o deputado e incluí-las nas emendas impositivas a que o parlamentar tem direito. Nos ofícios, Juca ressalta que os recursos para o Hospital Santa Bárbara serão investidos na compra de equipamentos para modernizar o centro cirúrgico da instituição, enquanto a APAE necessita da verba para custeio, visando aprimorar o atendimento aos usuários.

“Agradeço ao presidente do Hospital Santa Bárbara, Aparecido Donizetti Leite, e à presidente da APAE, Eliana de Oliveira Erthardt Brito, pela confiança, e acredito que o deputado Helinho Zanatta vai atender a esse nosso pedido. Helinho é amigo de Santa Bárbara e já destinou recursos no valor de R$ 500 mil, que estão sendo utilizados para realização de exames para os pacientes do SUS”, finalizou Juca.