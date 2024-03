O União Barbarense venceu o Jabaquara e garantiu

vaga na fase decisiva da Série A4 do Campeonato Paulista. O time passou em 8o (última vaga) ao bater o Jabaquara pelo placar de 1 a 0. O rival Rio Branco de Americana também avançou (em 6o) e também venceu nesta última rodada da 1a fase do torneio.

O União agora vai encarar a Francana na fase 4as de final com o primeiro jogo em Santa Bárbara d’Oeste.

Durante o jogo União Barbarense x Jabaquara Bandeirinha se machucou e o jogo tá parado a uns 5 minutos.

O Audax cedeu empate ao Penapolense e acabou sendo eliminado no Paulista A4 terminando em 9o.

Confira o gol do Marcelo Maçola com assistência do Danilinho que vai dando a vitória momentânea de 1×0 contra o Jabaquara. pic.twitter.com/VQM0xM33d0 — Central Do União Agrícola Barbarense (@CentralDoUAB) March 30, 2024

