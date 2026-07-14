Em 24 meses, a unidade atendeu 468 pacientes, ampliou a capacidade assistencial do município e consolidou um novo padrão de cuidado intensivo na rede pública de saúde

Há dois anos, Nova Odessa deu um passo decisivo para fortalecer sua rede pública de saúde com a implantação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital e Maternidade Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia. Desde sua inauguração, em 5 de julho de 2024, a unidade vem transformando o atendimento aos pacientes mais graves, oferecendo assistência intensiva de qualidade sem que eles precisem deixar o município.

Nesse período, a UTI realizou 468 internações, mantendo atendimento ininterrupto e proporcionando tratamento especializado próximo às famílias. Antes da implantação da unidade, pacientes em estado crítico dependiam de transferências para hospitais de outras cidades, muitas vezes enfrentando a espera por vagas e deslocamentos em momentos de extrema urgência.

Hoje, essa realidade mudou. Nova Odessa conta com uma UTI moderna, equipada com tecnologia de ponta e conduzida por uma equipe multiprofissional altamente qualificada, garantindo mais segurança, agilidade e eficiência no cuidado aos pacientes.

Os resultados refletem esse avanço. Em dois anos de funcionamento, a unidade registrou média de 19,5 internações por mês, com 320 pacientes recebendo alta hospitalar. Outro indicador positivo é a redução da taxa de mortalidade, que passou de 18,4% em 2024 para 15,3% no primeiro semestre de 2026, demonstrando uma evolução consistente da qualidade assistencial.

Ampliação

A implantação da UTI reforça o compromisso da administração municipal com a ampliação e a modernização da saúde pública. “A UTI representa uma conquista histórica para Nova Odessa. Hoje temos autonomia para oferecer atendimento intensivo com qualidade, rapidez e humanização, proporcionando mais segurança aos pacientes e tranquilidade às famílias. Seguiremos investindo para fortalecer cada vez mais a saúde do município”, destacou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho.

A unidade dispõe de cinco leitos — quatro gerais e um de isolamento — todos climatizados, equipados com sistema individualizado de gases medicinais, pressão negativa e respiradores de última geração. O atendimento é realizado 24 horas por dia por uma equipe formada por médicos intensivistas, enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem.

Além de garantir assistência intensiva contínua, a estrutura ampliou a capacidade do hospital para a realização de procedimentos de maior complexidade. Entre os marcos desse período está a realização do primeiro implante de marca-passo definitivo da história do Hospital Municipal, com suporte intensivo no pós-operatório e alta hospitalar bem-sucedida, evidenciando a evolução da assistência oferecida à população.

Dois anos após sua inauguração, a UTI de Nova Odessa consolida-se como um importante patrimônio da saúde pública municipal, ampliando o acesso ao atendimento especializado, salvando vidas e oferecendo à população um cuidado cada vez mais qualificado, seguro e humanizado.