Vacina da dengue custa mais de R$ 300

Nova vacina da dengue, Qdenga, vem do Japão

A Qdenga(TAK-003), do laboratório japonês Takeda Pharma, custará mais de R$ 300 e é o primeiro imunizante liberado no país para pessoas que nunca entraram em contato com o vírus da dengue.

Neste primeiro momento, a Qdenga será aplicada apenas na rede privada, como clínicas, laboratórios e farmácias. O valor de cada dose deve ficar entre R$ 301,27 e R$ 402,05, segundo preço tabelado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED). Em São Paulo, por exemplo, o preço máximo ao consumidor será de R$ 379,40 a dose. Segundo a Associação Brasileira de Clínicas de Vacinas (ABCVAC), o custo da aplicação da vacina deverá variar entre R$ 350 e R$ 500, dependendo do estado. Em São Paulo, por exemplo, o Preço Máximo ao Consumidor (PMC) autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para as clínicas é de R$ 379,40. O registro da Qdenga foi aprovado em março deste ano, sendo aplicada em duas doses, com intervalo de três meses. O imunizante, com eficácia de 80,2%, é indicado para crianças acima de quatro anos e pessoas até 60 anos e pode ser aplicado em cidadãos que já foram infectados pelo vírus. De janeiro até junho deste ano, já foram registrados 1.379.983 casos de dengue no Brasil, com 635 mortes, uma alta de 22% em relação ao mesmo período do ano passado. O aumento aconteceu em meio ao período chuvoso, que auxilia a proliferação do mosquito transmissor, o Aedes aegypti, quando há água parada.

Anvisa aprova o registo definitivo da vacina bivalente da Moderna

A Adium do Brasil, representando a Moderna, empresa de biotecnologia pioneira em terapias e vacinas de RNA mensageiro (mRNA), obteve hoje (26) a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do registro definitivo da bivalente da Moderna direcionada ao Omicron (mRNA-1273.222), um imunizante bivalente direcionado à subvariante Omicron BA. 4- BA.5 para imunização ativa para prevenir a Covid-19 em indivíduos com idade igual ou superior a seis anos.

“Estamos muito satisfeitos em cumprir esta última etapa, após submeter todos os documentos e informações necessárias para a avaliação e validação desta bivalente pela Anvisa, e poder em breve proporcionar à população brasileira o acesso a uma imunização eficaz com tecnologia de mRNA em sua concepção”, destaca Alexandre Seraphim, CEO da Adium no Brasil.

A COVID-19 continua a evoluir com o surgimento de mais variantes. Nos ensaios clínicos da Moderna, as vacinas atualizadas fornecem maior neutralização cruzada contra múltiplas variantes de preocupação, incluindo as subvariantes Omicron BA.1, BA.4/5, BA.2.75, BQ.1.1 e XBB.1. Os estudos de provas do mundo real também confirmaram o desempenho das vacinas bivalentes contra as variantes emergentes.

“A aprovação do registro da bivalente da Moderna pela Anvisa atesta a qualidade dos dados e a eficácia como vacina contra as novas variantes do Omicron. O resultado aumenta o compromisso da Adium S.A. e da Moderna no combate à Covid-19 no Brasil, visando fornecer uma vacinação eficaz para proteger contra as subvariantes Omicron BA.4 e BA.5, e outras que possam surgir devido à evolução viral”, disse Thiago Barbosa, diretor da unidade de vacinas da Adium no Brasil.

O pedido de registro foi encaminhado pela Adium à Anvisa em janeiro de 2023 e imediatamente a equipe técnica da agência reguladora iniciou a análise. O próximo passo é a definição do preço pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) e a posterior análise pela Comissão Nacional de Incorporação de Novas Tecnologias no SUS (CONITEC) que determina se recomenda a incorporação da vacina ao sistema público de saúde.

A Adium firmou um acordo para ser a fornecedora exclusiva de serviços de distribuição de vacinas contra a COVID-19 da Moderna na América Latina no início de 2022. O grupo farmacêutico, que é o maior grupo farmacêutico de capital latino-americano em atividade, procura expandir o acesso à população do Brasil através de parcerias estratégicas, como a da Moderna.

