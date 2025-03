Ainda há vagas para ‘mutirão’ de exames de Papanicolau deste sábado, do ‘Março Lilás’ da Saúde de Nova Odessa

Ainda há vagas disponíveis para o “mutirão” de coleta de exames de Papanicolau do “Março Lilás”, que será realizado pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de Nova Odessa neste sábado, dia 29 de março, das 7h às 15h, nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade. Trata-se de mais uma edição anual da campanha de conscientização contra uma das doenças que mais atingem as mulheres brasileiras: o câncer de colo de útero.

Serão atendidas no sábado mulheres de 25 a 64 anos que já tenham iniciado atividade sexual e que estão há mais de 3 anos sem fazer a coleta de material para exames de Papanicolau. As equipes da Rede de Atenção Básica também vão solicitar outros exames necessários para o acompanhamento da saúde da mulher.

Para a coleta do exame de Papanicolau, o atendimento será realizado mediante agendamento prévio pelas pacientes junto à Saúde do Município, que pode ser feito nas próprias UBSs presentes de todas as regiões da cidade, ao longo desta semana. Além disso, as equipes da Atenção Básica Municipal estão promovendo uma “busca ativa” por mulheres que se encaixaram nesse perfil, ou seja, que estão há mais de 3 anos sem realizar a coleta.

“Além do dia 29, as Unidades Básicas estão com suas agendas de abertas para as mulheres para os dias de semana durante todos os meses do ano. As Salas de Vacinas também estarão abertas para a população, e para a atualização das Cadernetas de Vacinação de todos os públicos não é necessário o agendamento prévio”, afirmou recentemente a coordenadora da Atenção Básica Municipal, Juliana da Silva.

Por fim, também neste sábado do plantão contra o câncer de colo de útero, a equipe do Setor de Saúde Bucal da Secretaria de Saúde vai promover, nas UBSs 1 (Centro) e 4 (Jardim São Francisco), dois “mutirões” de avaliação e detecção de pacientes de risco para câncer bucal.

ATENÇÃO

Secretaria Municipal de Saúde, é importante que todas as pessoas com útero realizem anualmente o acompanhamento com médicos ginecologistas, a qualquer momento – incluindo mulheres cis (que se identificam com o gênero que foram designados) e homens transgêneros (que não se identificam com o gênero a qual foram designadas).

A Saúde de Nova Odessa lembrou ainda que, em casos de sangramentos vaginais anormais (após relações sexuais, nos intervalos entre menstruações ou na menopausa) e corrimentos de cores mais escuras, é importante que a mulher procure imediatamente a UBS mais próxima de casa para agendar uma consulta médica. Isto porque, se detectado precocemente, há grandes chances de cura do câncer de colo de útero.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP