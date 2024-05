O primeiro trimestre do varejo farmacêutico brasileiro cresceu 4,2% em comparação ao mesmo período do ano anterior, revela o Shopper Report Farmacêutico , feito pela Bnex , empresa especializada em Ciência do Consumo.

Janeiro foi o mês com o menor crescimento entre os três primeiros meses do ano, sendo naturalmente o mais impactado para todo o varejo no Brasil pela restrição orçamentária devido ao comprometimento com despesas extras.

Fevereiro foi o período que mais contribuiu para o crescimento do trimestre nesse período comparativo. O Carnaval de 2024, no início do mês, próximo ao período de pagamento

da maioria dos brasileiros, impulsionou a economia. O feriado é uma época propícia para viagens e contribui para a procura de produtos como: protetores solares, repelentes, bronzeadores, itens de cuidado para a pele em geral, energéticos, preservativos e o conhecido “kit ressaca”, composto por: sais de fruta, isotônicos, analgésicos e anti-inflamatórios.

“Com o alto fluxo devido às viagens e ao período chuvoso, outra demanda que aumenta no setor é a busca por medicações e testes relacionados ao COVID, bem como doenças transmitidas pelo Aedes aegypti: Dengue, Zika vírus e Chikungunya”, diz Tamara Paccas

Estatístico na Bnex .

O Shopper Report revela ainda que com o reajuste anual que acontece sempre a partir de primeiro de abril, março destacou-se pelo crescimento de itens no carrinho e crescimento mais estável na variação do preço médio, já que os shoppers aproveitam o período para comprar mais itens sempre atrelados a benefícios que resultam em menores preços por item.

O reajuste do teto para aumento no preço dos medicamentos em 2024 é de 4,5%. “Apesar de ser o menor dos últimos 5 anos, é importante entender o impacto no orçamento familiar das classes de rendas menores, que representam a maior parte da população brasileira,

direcionando uma procura por produtos mais baratos, como: genéricos e similares, em vez de medicamentos de marca, ou por PDVs que conseguem manter os preços abaixo do teto estabelecido”, conclui Tamara.

Perfil dos Shoppers

Vendas para o público acima de 60 anos

Os clientes de farmácia em sua maioria são mulheres de 30 a 49 anos.

A participação das faixas acima de 60 anos mantém o patamar acima de 20%, atuação significativa quando comparada à presença desse público na população brasileira.

O que esperar no 2º trimestre?

No segundo trimestre, a demanda nas farmácias está relacionada às estações outono/inverno, em que, junto com o início de temperaturas mais frias, acontecem campanhas de vacinação contra gripe e outras doenças sazonais, aumentando a procura por medicações relacionadas ao tratamento dessas doenças, como: MIP-OTC para

gripes, resfriados, febre e dor, intensificando-se em junho, quando as temperaturas costumam ter quedas significativas.

“Os dados contidos neste Shopper Report representam uma fonte valiosa de insights para o varejo farmacêutico brasileiro, oferecendo uma base sólida para tomadas de decisão e estratégias orientadas pelo cliente”, diz Fernando Gibotti, CEO & Founder da Bnex .

