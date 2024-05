Daniel Alves vira empresário de futebol

Em liberdade provisória na Espanha, Daniel Alves voltou a trabalhar com futebol.

Ele chegou a cumprir pena depois de ter sido condenado em primeira instância a 4 anos e 6 meses de prisão por estupro.

O jogador tem atuado como intermediário e vem participando de reuniões com os empresários do lateral-direito Pedro Lima, de 17 anos, destaque do Sport e que está na mira do Chelsea. Daniel Alves tem participado de reuniões presenciais com clubes e agentes. Os envolvidos negam publicamente.

A estratégia é abafar o caso, mas, nos bastidores, a presença de Daniel Alves é considerada um trunfo para levar Pedro Lima a grandes clubes da Europa.

Em conversas privadas, Daniel Alves diz que sua influência e seus contatos podem abrir as portas dos principais mercados europeus. Barcelona, Juventus, PSG e Chelsea já demonstraram interesse em Pedro Lima, que tem multa rescisória de 15 milhões de euros (cerca de R$ 84 milhões).

