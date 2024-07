Veículos: nova geração da família MINI acaba de chegar a Campinas

A quinta geração da icônica família MINI acaba de chegar a Campinas. Na noite desta quinta-feira, 11/7, o Grupo Germânica realizou o lançamento dos novos MINI Cooper S e MINI Countryman SE ALL4. Os convidados conheceram em primeira mão os detalhes dos novos modelos que simbolizam uma nova era da marca MINI.

O novo MINI Cooper S chega com um design moderno e purista, mantendo sua silhueta compacta e a personificação da ideia inicial da marca: máximo prazer de condução com mínima pegada ecológica.

Outra característica marcante da MINI, as diversas possibilidades de personalização, continuam presente neste novo modelo com suas onze opções de cor de carroceria e até quatro opções de cor de teto, além, claro, das faixas. Existem ainda três opções de escolha de design das luzes diurnas e que são configuráveis a partir da tela central.

Um dos destaques do interior é o display redondo de 240 mm de diâmetro, posicionado ao centro no painel. É uma releitura dos modelos MINI que reuniam todas as informações em um só lugar.

O novo MINI Cooper S é equipado com um motor 2.0 de 204 cv e 300 Nm de torque. Com esse conjunto, o modelo acelera de 0 a 100 km/h em apenas 6,6 segundos, enquanto a velocidade máxima chega a 240 km/h.

O MINI Cooper S está equipado com um sistema de suspensão e amortecimento projetado para um manuseio ágil e divertido. A direção precisa típica do MINI combinada com freios potentes garantem um alto nível de prazer de condução, segurança e conforto. O novo MINI Cooper S está disponível no Brasil em duas versões: Exclusive e Top.

Imponente, bonito e elegante, o MINI Countryman SE ALL4 totalmente elétrico oferece performance tanto na cidade quanto na estrada. Seu design dianteiro se destaca com a grade octogonal, faróis marcantes e capô imponente. Suas linhas e contornos conferem uma definição e expressão refinadas, sem perder a robustez.

Sendo um modelo crossover espaçoso, o versátil aventureiro permite uma condução livre de emissões numa ampla variedade de terrenos. Isto é garantido pela potente tração integral ALL4 (313 cv e 494 Nm de torque), funções ampliadas de assistência à condução, condução parcialmente automatizada de nível 2 e uma autonomia elétrica de até 433 quilômetros de acordo com o ciclo de testes WLTP.

O design moderno e minimalista com superfícies claramente desenhadas e caixas de rodas mais largas reforçam o visual do MINI Countryman SE ALL4. Além disso, o modelo cresceu e agora mede 4,43 m de comprimento, 1,84 m de largura e 1,65 m de altura. Como resultado, o atual maior modelo MINI oferece novo espaço interior. Com capacidade de até 1.450 litros, mesmo itens volumosos podem ser facilmente transportados quando os bancos traseiros são rebatidos.

