Equipes de Nova Odessa recebem 400 novos uniformes para os Jogos Regionais

A Prefeitura de Nova Odessa entregou na tarde de quinta-feira (11/07) os novos uniformes para as 10 equipes, em oito modalidades competitivas, que vão representar a cidade nos Jogos Regionais de Bragança Paulista na próxima semana. As entregas foram feitas pela equipe da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, nos Ginásios de Esportes do Jardim São Manoel e do Jardim Santa Rosa.

As equipes são formadas por alunos das Escolinhas Municipais de Esportes da Prefeitura. Foram investidos R$ 58 mil pela Prefeitura. São, no total, cerca de 400 kits, com 1.782 peças novas e padronizadas. O kit de uniforme consiste em uma camiseta personalizada e um shorts. Para algumas modalidades específicas, os atletas receberam também meias ou meiões. Cerca de 400 atletas que representarão Nova Odessa foram beneficiados.

Foram contemplados com os novos os integrantes das modalidades de atletismo masculino, capoeira masculino e feminino e malha masculino (todos na categoria livre), futebol de campo masculino (na categoria Sub-20), o basquete masculino, futsal masculino, handebol feminino e voleibol masculino e feminino (estes, na categoria Sub-21).

Para o secretário-adjunto de Esportes da cidade, José Henrique de Carvalho, a palavra para este momento é “valorização”. “Temos que valorizar o munícipe e quem pratica o esporte, valorizar o professor que faz um trabalho de longa data com os alunos, valorizar a Secretaria e todas as pessoas que se dedicam através do esporte. Fico muito grato e feliz por essa oportunidade de disponibilizar uniformes novos para aqueles que vão defender as cores de Nova Odessa”, afirmou.

“É nítido ver a alegria das meninas e como isso é contagiante dentro de quadra, ainda mais agora em um momento pré-Jogos Regionais. Elas ficaram muito felizes e empolgadas com os novos uniformes”, disse o professor de handebol feminino, Roger Prado.

Para Maria Clara Sene, capitã de um dos times de vôlei e que vai representar Nova Odessa nos Regionais, a valorização dos times, o modelo escolhido e o tecido são pontos importantes para a escolha do modelo ideal. “Quero começar agradecendo, pois sei que foi uma grande luta para conseguirmos estes uniformes, e eu gostei muito. Ficou muito bonito, as cores, o tecido é confortável e, por ser regata, ficou muito bom para jogar”, declarou.

“Fizemos questão de que cada professor, de cada modalidade, se reunisse com seus alunos e criassem a identidade visual de seus uniformes, para que o mesmo ficasse com ‘a cara’ dos alunos, o modelo e as cores”, completou o secretário-adjunto, destacando esta preocupação e valorização com os atletas.

Matheus Dias, que ocupa a posição de líbero da equipe de vôlei masculino, pratica o esporte na Escolinha da Prefeitura há cinco anos. “Ao longo dos anos, vamos avançando nas metodologias e treinamentos, até chegarmos no nível de competição, com maior nível de jogadores e dificuldade, que nos prepara para os Regionais. E o uniforme é uma parte muito importante, pois nos sentimos muito valorizados em representarmos nossa cidade”, completou.

COMO PARTICIPAR DAS ESCOLINHAS

As Escolinhas Municipais de Esportes contemplam desde crianças dos 6 anos até adolescentes de 17 anos, mas algumas atendem também adultos e até idosos. “Há modalidades tanto para meninos quanto meninas, incluindo handebol, basquete, vôlei, futsal, futebol de campo, taekwondo, kung fu, judô, muay thai, luta de braço e caratê, além de atividades esportivas para a Melhor Idade, a partir dos 60 anos”, disse Renan Reis, secretário municipal de Esportes.

Atualmente, são mais de 2 mil moradores – entre crianças e adolescentes, adultos e idosos – atendidos com as aulas gratuitas de esportes oferecidas pela Prefeitura e pelos projetos sociais de futebol mantidos pelos clubes permissionários dos campos municipais. Mais informações através do telefone (19) 3498-1561, do WhatsApp (19) 99321-8383.

