Vereador apela à CPFL para retirada de postes em frente a portões

O vereador Kifú apresentou a Moção 319/2023, por meio da qual manifesta apelo à Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), para que a empresa tome medidas a respeito da localização de postes que interferem no acesso principal às residências no município. A moção expressa a preocupação com os postes instalados imediatamente diante dos portões residenciais, resultando em dificuldades significativas para os moradores. O documento destaca os riscos potenciais de acidentes ao manobrar veículos, além do impacto visual negativo na fachada das propriedades afetadas.

Kifú, respaldado por relatos e verificações diretas das situações problemáticas, enfatiza a necessidade de atenção da CPFL em relação a essa questão. Ele ressalta a dificuldade enfrentada pelos munícipes para solicitar a realocação desses postes, apontando para os altos custos associados ao processo, que muitas vezes estão além das possibilidades financeiras dos residentes.

A moção solicita ainda à CPFL a apresentação de ações concretas ou de programas destinados a auxiliar os clientes afetados por essa situação. Kifú, por fim, destaca a importância de um levantamento das solicitações registradas para encontrar soluções viáveis que possam não apenas resolver os problemas individuais, mas também contribuir para o desenvolvimento imobiliário do município.