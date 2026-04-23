O vereador Fernando da Farmácia esteve no Jardim Jacyra para acompanhar de perto o andamento das obras da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro. A visita teve como objetivo verificar o progresso da construção, a qualidade dos serviços executados e garantir que o cronograma esteja sendo cumprido, atendendo às expectativas da população.

Durante a fiscalização, o vereador conversou com responsáveis pela obra e reforçou a importância da unidade para ampliar o acesso à saúde na região. A nova UBS deve beneficiar diretamente centenas de famílias, oferecendo atendimentos básicos, acompanhamento médico e mais dignidade no cuidado com a saúde.

Fernando destacou que seguirá acompanhando cada etapa da obra para assegurar que tudo seja entregue dentro dos padrões adequados.

“Essa UBS é uma conquista muito importante para a região. Estamos aqui fiscalizando para garantir que a obra avance com qualidade, porque a população precisa e merece um atendimento de saúde digno e eficiente”, afirmou o vereador.

A previsão é que, após concluída, a unidade contribua para desafogar outras unidades de saúde do município e melhore o atendimento na região que vem crescendo aceleradamente.