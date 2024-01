Vereador Vagner Malheiros anuncia pré-candidatura a prefeito de Americana

O vereador Vagner Malheiros (PSDB), utilizou às redes sociais para anunciar que pretende disputar o cargo de prefeito da cidade nas eleições deste ano.

Na Câmara pelo segundo mandato seguido, Malheiros já vinha cogitando essa possibilidade desde o início de 2023 e também já havia declarado que não mais disputaria as eleições para o cargo de vereador.

Além de evangelista e recém formado em direito, Malheiros já foi conselheiro tutelar e não esconde seu descontentamento com a falta de autonomia no legislativo.

Ele aproveitou o início do dia de hoje — seu aniversário — para tornar público seu planejamento político. “Há 26 anos desenvolvo um trabalho social nos bairros mais carentes de Americana, estando com as pessoas e ouvindo seus clamores, dores e sofrimentos”, frisou.

LEIA + Prefeitos começam ano favoritos, mas não favoritaços