Os vereadores Isac Sorrillo e Jesus Vendedor estiveram reunidos, na quarta-feira (7), com o gerente da regional Campinas da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo), Fernando Ferreira. O encontro, intermediado pelo suplente de deputado estadual Ricardo Molina, a pedido dos parlamentares barbarenses, foi promovido para que eles pudessem obter mais informações a respeito dos novos 372 apartamentos construídos no Jardim Laudissi, em Santa Bárbara d’Oeste.

De acordo com Fernando Ferreira, o projeto da CDHU prevê a construção de dois condomínios habitacionais, cada um deles com 186 apartamentos. Cada condomínio será formado por três blocos com oito andares cada e terá uma vaga de estacionamento por moradia, mais 10% para visitantes, num total de 205 vagas. Além disso, o gerente da regional Campinas informou que as primeiras 186 unidades serão entregues no próximo ano, enquanto as demais ficarão prontas em 2025.

Ainda de acordo com o projeto, cada apartamento vai contar com dois dormitórios, sala de estar e jantar, cozinha, área de serviço e varanda, numa área útil total de 41,76 m². Nas áreas comuns, haverá equipamentos de lazer como quadra poliesportiva, churrasqueira, brinquedos e pista para caminhadas e para crianças andarem de bicicleta, além de portaria.

Esse programa habitacional, desenvolvido em parceria com o Município, visa atender às necessidades habitacionais da população de baixa renda, constituída principalmente por famílias com ônus excessivo de aluguel ou situação de coabitação. Essas moradias destinam-se à demanda aberta de interesse social, priorizando o atendimento a famílias com até cinco salários mínimos.