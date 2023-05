Representantes da CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) participaram da sessão ordinária da Câmara Municipal de Americana na últimas terça-feira (23) para prestar esclarecimentos aos vereadores sobre a manutenção de cabos e fios nos postes da rede pública de energia elétrica do município.

A presença dos técnicos da empresa foi solicitada por um requerimento assinado por diversos vereadores. Luiz Renato Braz, engenheiro de obras e manutenção, e Talita Pinotti, consultora de relacionamento da Companhia, explicaram as regras para utilização dos postes de energia por empresas de telefonia e internet, falaram sobre a responsabilidade pela manutenção e organização das fiações e esclareceram sobre os prazos para realização de manutenções.

“A CPFL opera sob concessão, então temos que permitir o uso dos postes por outros prestadores a fim de otimizar a distribuição desses serviços. Porém, quando há problemas de fiação, nós notificamos essas empresas e damos o prazo de trinta dias para que tomem as providências visando regularizar problemas como fios soltos”, disse Braz.

Durante o uso da palavra, o vereador Lucas Leoncine (PSDB) pontuou que os vereadores têm sido cobrados pela população sobre a organização da fiação nos postes, principalmente sobre fios caídos que oferecem risco a motoristas e pedestres. “Muitas vezes acontece um acidente e existe certa burocracia para que o cidadão possa relatar o que aconteceu e pedir intervenção da CPFL. Esse atendimento precisa melhorar. Também precisamos de um programa de recolhimento desses cabos que ficam espalhados pelas calçadas, como acontece na cidade de Campinas”, cobrou.

Em resposta, a consultora de relacionamento esclareceu que na cidade de Campinas a CPFL possui um projeto em conjunto com cooperativas e que a unidade de Americana está à disposição dos vereadores para receber sugestões de parcerias para coleta de resíduos com recicladoras locais.

O vereador Leco Soares (Podemos) expôs fotos e vídeos de fiações soltas na região central e em calçada localizada no Jardim São Pedro. “Esses fios estão caídos há mais de um ano no calçadão e nada de a CPFL resolver isso. No passeio público próximo à Avenida Cillos, os fios estão todos jogados no chão e não são recolhidos. Parece que a empresa faz o serviço pela metade e não faz mais nada”, disse.

Thiago Martins (PV), por sua vez, explicou que há lei municipal que regulamenta prazos para que as manutenções aconteçam e pediu agilidade nas providências. “Nós temos uma lei que prevê o prazo de 48 horas para que haja uma solução. Considerando que a empresa recebe aluguel de dezenove empresas pelo uso dos postes, há orçamento suficiente para que tomem as providências”, disse.

Ao final da sua fala, Talita falou sobre o canais de atendimento à população para ocorrências e informou que a CPFL irá reforçar campanhas informativas.