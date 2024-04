Vídeo: assalto termina em tiroteio em Americana

Uma tentativa de assalto terminou em tiroteio em Americana.

Um dos bandidos foi baleado na tarde desta quinta-feira (4) durante uma tentativa de assalto a uma residência no bairro Praia Azul, em Americana.

Segundo informações, três bandidos tentaram invadir uma residência, mas o morador reagiu e disparou contra o trio, atingido um deles na perna. Os outros dois conseguiram fugir em um veículo.

O homem baleado foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”.

