O prefeito de Americana, Chico Sardelli, anunciou nesta quinta-feira (4) que o advogado Ordival Olivatto será o novo secretário municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Luiz Carlos Cezaretto, que estava no cargo desde o início da gestão, deixou a função em atendimento aos prazos da legislação eleitoral.



“Agradeço ao Cezaretto pelo trabalho desempenhado com muita competência durante todos esses anos à frente da secretaria. Agora, com o Olivatto, teremos a continuidade do que já estava sendo realizado, avançando nas ações e projetos voltados à habitação em nossa cidade”, afirmou Chico.

Olivatto trabalhou no DAE (Departamento de Água e Esgoto) em três períodos (1970 a 1976 / 1983 a 1985 / 2015 a 2017). Na Prefeitura de Americana, atuou entre 1985 e 2015, sendo Chefe de Gabinete na gestão do ex-prefeito Erich Hetzl Júnior (2005 a 2008) e, nos demais anos, na Secretaria de Negócios Jurídicos. Também trabalhou na Câmara Municipal de Americana, no período entre 2018 e 2020. Desde 2021, o advogado desenvolve suas funções na própria Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano.