Violou medida protetiva da ex após roubar idoso, além do tráfico

Um homem de 36 anos foi preso nesta segunda-feira após violar medida protetiva ao aparecer na casa da ex-mulher, em Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo a Polícia Militar, a foi solicitada via COPOM para atender ocorrência de descumprimento de medida protetiva, em que citava que o ex-marido estaria em frente a moradia da solicitante.

Em frente à residência, o indiciado foi abordado e, em busca pessoal, foi localizada no interior da boca 17 porções de substância que aparentava ser crack, a quantia de R$ 1.019,00 (um mil e dezenove reais), um aparelho celular Motorola e duas mochilas com vestimentas. Questionado, não soube informar a procedência do dinheiro e do aparelho telefônico. Consultado o IMEI do aparelho celular, não constava queixa crime. Foi dada voz de prisão ao indivíduo e conduzido à Delegacia da Mulher (DDM).

Mais notícias da cidade e região

A autoridade policial optou por renovar a medida protetiva e solicitou que a equipe deveria apresentar a ocorrência com as drogas no 2º Distrito Policial, também em Santa Barbara D´Oeste.

Durante a apresentação da ocorrência, foi irradiado roubo ocorrido por volta das 6h da manhã na cidade de Americana, onde havia sido levado um celular, além de uma transferência via Pix realizada da conta da vítima, um idoso de 68 anos.

O conduzido apresentava as características irradiadas e portava os objetos descritos via rede rádio, tais como: marca, modelo, e vestimentas acondicionadas no interior da mochila. Com apoio da Equipe policial da 1ª Cia PM de Americana, que prestou auxílio à vítima até o 2º DP de Santa Bárbara d´Oeste, o idoso de pronto e sem qualquer dúvida reconheceu o rapaz sendo o autor do roubo.

Neste momento, o indiciado assumiu a autoria confessando toda a prática delituosa. Ciente dos fatos, a autoridade policial ratificou a prisão por tráfico de drogas e roubo, permanecendo o criminoso preso.