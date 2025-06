O vulcão mais ativo da Europa, o Monte Etna, na Sicília, entrou em erupção nesta segunda-feira. Turistas que visitavam o monte foram pegos de surpresa nesta segunda-feira (2) quando o vulcão entrou em erupção.

Imagens das redes sociais mostraram as pessoas correndo no entorno do local, enquanto uma enorme coluna de fumaça é lançada no ar. Não há informações sobre vítimas ou feridos.

Autoridades locais disseram que ocorreram mais de 130 terremotos de magnitude até 4 na região. O observatório do Monte Etna informou que a lava foi expelida de uma nova fratura perto de sua cratera sudeste.

Vídeo- vulcão Etna