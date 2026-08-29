Zezé anuncia redução da jornada dos psicólogos municipais

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O prefeito Zezé Gomes anunciou nesta sexta-feira, 28 de agosto, que encaminhará, na próxima semana, à Câmara Municipal, o projeto de lei que altera a jornada de trabalho dos servidores municipais ocupantes do cargo de psicólogo. Pela proposta, a carga horária será reduzida de 40 para 30 horas semanais, sem qualquer redução salarial, com previsão de início da nova jornada a partir de 1º de janeiro de 2027.

O anúncio foi feito durante reunião com psicólogos da Prefeitura, realizada no Salão Nobre do Palácio dos Migrantes “Angelo Augusto Perugini”, em um encontro marcado pela emoção de quem acompanha há anos uma luta que, agora, começa a encontrar seu desfecho. Também participaram da reunião a secretária municipal de Governo, Ieda Manzano, e o vereador Paulo Pereira Filho.

“Vocês que realizam um belíssimo trabalho em nossa cidade, cuidando da mente das pessoas, agora, terão mais qualidade, inclusive, para se cuidarem. Sem dúvida essa redução da jornada de trabalho é uma vitória de todos”, destacou o prefeito Zezé Gomes.

A medida é resultado de uma construção que exigiu diálogo e responsabilidade. Antes de anunciar a decisão, a Prefeitura realizou estudos de impacto financeiro para avaliar a viabilidade da mudança. A partir desse trabalho, o Governo Municipal concluiu que será possível atender a uma reivindicação histórica da categoria sem comprometer o equilíbrio das contas públicas.

Pela proposta, os atuais servidores ocupantes do cargo de psicólogo terão a jornada reduzida para 30 horas semanais, ficando assegurada a manutenção da remuneração correspondente. Atualmente, Hortolândia conta com cerca de 50 psicólogos municipais. A Prefeitura também trabalha com a expectativa de realizar um novo concurso público para ampliar o quadro de profissionais.

“Mais do que uma alteração na quantidade de horas trabalhadas, a medida reconhece as particularidades de uma profissão que lida diariamente com histórias, sentimentos, conflitos e diferentes formas de sofrimento. No serviço público, os psicólogos atuam diretamente com situações de vulnerabilidade e demandas que exigem elevado grau de responsabilidade técnica, atenção permanente e sensibilidade”, destacou o prefeito.

Para a secretária de Governo, Ieda Manzano, a mudança também representa uma decisão estratégica para a gestão de pessoas. Segundo ela, Hortolândia vinha enfrentando dificuldades para manter profissionais justamente porque a jornada praticada pelo município não era suficientemente competitiva em relação a outras cidades.

“A consequência dessa realidade ia além dos limites da administração pública. A saída frequente de servidores prejudicava a continuidade do atendimento e exigia novos processos de seleção, treinamento e adaptação. Em uma área na qual a confiança é parte fundamental do cuidado, a rotatividade também poderia comprometer a construção do vínculo entre profissional e paciente. Com a adequação da jornada de trabalho, constitui-se uma medida estratégica de gestão de pessoas para tornar Hortolândia mais competitiva na atração e na retenção desses profissionais”, afirmou Ieda.

A luta pela redução da jornada não acontece apenas no município. A categoria também busca, em Brasília, junto ao Congresso Nacional, uma mudança em âmbito nacional. Em Hortolândia, entretanto, o caminho construído ao longo dos anos agora chega a uma etapa tão aguardada por todos os psicólogos.

O vereador Paulo Pereira Filho, que participou das tratativas, lembrou que a reivindicação é antiga e destacou que o resultado representa uma vitória para toda a categoria — e, principalmente, para a população, que depende de um serviço público cada vez mais qualificado e humanizado.

Entre os profissionais, o anúncio foi recebido como o reconhecimento de uma caminhada. A psicóloga municipal Marcia Fialho Gomes agradeceu ao prefeito pela confirmação do encaminhamento do projeto à Câmara e relembrou a trajetória de luta dos servidores pela redução da jornada. Também destacou a atenção da secretária Ieda Manzano e o papel do vereador Paulo Pereira Filho na interlocução entre os profissionais e a Prefeitura.

“Agradeço o prefeito por essa maravilhosa notícia que é dada para a nossa categoria, que há anos lutamos por essa redução. Agradeço a secretária Ieda pela atenção e cuidado com que o tema foi trabalhado. Agradeço também o vereador que sempre esteve pronto para ajudar nessa intermediação entre os profissionais e a Prefeitura. Um dia muito feliz”, afirmou Marcia.

“Para quem passou anos defendendo que cuidar também exige tempo, a espera começa, enfim, a dar lugar a uma nova realidade. A partir de 2027, os psicólogos municipais de Hortolândia terão mais tempo para si — e, com isso, ainda mais condições para continuar cuidando dos outros”, finalizou Zezé.

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